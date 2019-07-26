【陳冠希CLOT】品牌聯乘推出限定50套木製麻雀　媲美LV、Hermès

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陳冠希主理的品牌 CLOT 絕對是亞洲最有影響力的潮牌之一，一直以來用「中華文化」作為品牌設計元素成為最大特色，這一回更別出心裁地推出了一組成都店限定麻雀，限量50 套，瞬即掀起話題。全木頭雷雕的設計超精緻，設計感十足。而回顧許多時尚品牌也都曾經推出過麻雀，這個全世界皆知的「國粹」也成為品牌們展現貼地的方式之一！

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CLOT 限定推出的50套麻雀，專為新開幕的四川成都店打造。日前公開形象照可見也是充滿中國風的設計，背面都是 CLOT 品牌 LOGO，造工精緻。定價港幣$6,888 ，價格相當驚人，不過絕對值得收藏。主理人之一Kevin Poon甚在IG po 出開箱文影片。

其實 CLOT並非第一個推出「麻雀」的潮牌，許多國際時尚高端品牌也都推出過限量麻雀，設計奢華精緻，同時與品牌特色結合，引發大家瘋搶收藏，例如 PRADA、Hermès、Louis Vuitton 以及 Cartier，都曾經有同樣的概念。Hermès更經推出超昂貴的木製麻雀檯，椅子採用 Hermès 高規格皮革打造，搭配玫瑰木的材質以及烏木製作而成的骰子，打起來真的超有土豪感，相信還會伴隨滿滿的木頭香以及皮革香。

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國際品牌為了搶攻華人市場，都曾經推出專屬的精品麻雀，這樣的想法確實相當成功。現在延續到街頭潮流品牌 CLOT 身上，再與一直強調的中華文化結合，這幅麻雀的未來升幅應該相當驚人。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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