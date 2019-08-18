LV變摺凳、Gucci變藥罐？美設計師將名牌袋變身「最貴家居用品」

各大品牌都有著自家象徵的代表符號，或是經典單品，許多天馬行空的設計師更會利用這些品牌的正字標記，進行重塑改造。當中最有名的就屬兩年前的 IKEA 改製風潮，不少設計師將招牌的藍色購物袋改造成比基尼、包款等令人意想不到的配件，同時也在時隔兩年後品牌更自行推出改造漁夫帽，讓潮人爭相前往購買！今番更有一位設計師將 LV 包款改造成獨特的居家配件，原來我們手拿的精品包，竟然可以變成創意座椅！

這位美國出生的設計師 Sarah Coleman 意外讓她的精品座椅大爆紅！她在 2018 年設計出她的第一款座椅時，僅是單純因為想把復古精品包移植至居家配件中，才擦撞出這巨大的火花！（Instagram@sarahcoleman）

這位美國出生的設計師 Sarah Coleman 意外讓她的精品座椅大爆紅！她在 2018 年設計出她的第一款座椅時，僅是單純因為想把復古精品包移植至居家配件中，才擦撞出這巨大的火花！如今她已然成為專業精品椅款改製師，平均每個月都會創造出 10-15 款特色椅子。

當中最有名的作品就屬，她利用了 Louis Vuitton 滿版的 monogram 圖騰包作為改製，設計出各款不同座椅！在椅墊及靠背處添入品牌的特色滿版花紋，細節處更注入皮包的配件及提把，豐富了整款座椅的樣貌，也創造出高雅的品牌氛圍座椅，同時為這些復古皮件重塑新生命，帶來不同的設計花樣～根本與時下竄出頭的品牌新血設計師不相上下，絕對有資格加入精品界復仇者聯盟啊！

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除了不同款項的座椅之外，她也設計出各類型居家配件，如咖啡杯套、火柴盒套，甚至是延長線包裝套，她也透過復古精品包的加持下，將配件詮釋出不同的設計樣貌。

她不僅僅只運用 LV 包款為主要特色，她同時也選擇了 Gucci 及 Fendi 等不同精品作為改製手法，同樣將他們注入在椅款等單品上，這樣的改製風潮雖然並非正版授權，但是這種趣味的手法，也是近幾年街頭熱門的設計元素。同時 Sarah Coleman 也將這些復古精品包帶來不同於品牌賦予的價值期望。

點圖看更多Sarah Coleman的改製作品！↓↓↓

將復古精品包帶來全新生命，改造成我們日常生活單中最平凡不過的椅子，透過 LV、Gucci 等各項招牌精品的注入，這張好椅你確定不坐一下嗎？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】