【膠鞋2.0】深受Balenciaga啟發　Crocs膠鞋變手套　無聊事認真做

自2017年在Balenciaga時裝騷上看到一雙厚底Crocs開始，我們已經知道Crocs有決心一洗「老土」形象，繼而還與多個潮牌Chinatown Market、PLEASURES 、PizzaSlime和知名歌手Post Malone合作，與時裝品牌齊齊推動ugly beauty的趨勢。早前PizzaSlime的聯乘已試過把Crocs變成小袋，現在更出現了一雙Crocs手套，到底是何方神聖能把一雙膠鞋玩得如此出神入化呢？

Balenciaga SS 2018厚底Crocs。（Balenciaga）

PizzaSlime把Crocs膠鞋變成了小袋。（PizzaSlime）

設計Crocs手套的並不是什麼新晉設計師，而是一個加拿大「無聊發明家」Matt Benedetto的發明，其Youtube頻道Unnecessary Inventions就是專門發明一些無實際用途的東西。但不要以為這些發明沒有真實用途Matt便會草草了事，或使用低成本的快捷方便法完成發明品。相反，Matt做每個發明都極度用心，從切割安裝接合都是由在他的工作室內完成，創意和毅力都叫人相當驚嘆。

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Matt帶上手套後Matt還能活動自如。（Unnecessary Inventions）

而這次製作Crocs手套，Matt Benedetto便在網上接案平台upwork.com尋找專業3D設計師幫助，並使用3D打印機去完成整個發明，手套設計包含了Crocs標誌性的透氣孔和搭帶，恍似真的以Crocs改造手套，而且用上了比較柔軟的TPU物料，令手套具彈性並方便塑形。帶上手套後Matt還能使用手機及為植物澆水，更擺出種種姿勢拍照希望騙人，雖然許多人對他的發明只能一笑置之，但不得不承認其想法的確頗為創新，不知愛搞惡作劇的潮牌會否賞識而邀請他合作呢？

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