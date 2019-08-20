IU《德魯納酒店》VS石原里美的天國餐館　煲劇領悟權力女人穿搭學

近期韓國日本熱播的兩部戲劇，IU主演的 《德魯納酒店》 （호텔 델루나），以及小惡魔石原里美主演的《Heaven？天國餐館》（Heaven? 〜ご苦楽レストラン〜），兩部戲評價兩極——石原里美的《Heaven？天國餐館》收視率低到快破底。不過，兩套劇的老闆娘，她們以一集幾套華服的換裝速度，可說是不相上下。現在就來比較一下，到底石原里美正、還是IU更時尚。

先從IU的張滿月老闆娘開始說起。Hotel de Luna，Luna解月亮，她活了一千多年、不老不死，被困在專為鬼服務的德魯納酒店，個性高貴冷傲，自然造型不能隨便，從韓國平價品牌到古董衣都有，共同點就是非常華麗。李準基客串時，IU穿着韓國設計師Doucan的復古印花裙，ZALZA幫張滿月社長打造一件長及腳踝，印花有如油畫的裙子，Zimmermann的印花洋裝、Alexander Wang的西裝外套，還有 Chanel的古董皮衣外套、Gucci白色連身裙、Nina Ricci的黑色洋裝、Stylenanda的黑色蕾絲襯衫，搭上復古禮帽，＆ Other Stories 的天鵝絨緞面長洋裝，完全凸顯張滿月老闆娘活了1000年的自信。

+ 8 + 7 + 6

至於收視慘澹的《Heaven？天國餐館》，石原里美演出一位無敵怪、完全以自我為中心的餐廳老闆娘，每一集換幾套衣服是正常的，從LOEWE與西班牙精品店Paula’s Ibiza合作的印花洋裝、粉紅色繫裝外套，FENDI薄紗洋裝，Etro拼色洋裝，Max Mara Weekend、Alice+Olivia、UN3D、LOVELESS，澳洲品牌 ROLLA’S等，只能說因為劇情太無語，只能看老闆娘的Fashion show了。

+ 4 + 3 + 2

本文獲「KEEDAN」授權轉載。】