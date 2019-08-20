北京藝術家以Emoji設計屠城場面　影射六四令人與衫同被消失？

北京藝術家趙邦借Emoji公仔設計出一件屠城T恤，被指影射六四事件，卻傳出人和衫同時被消失的消息。

早前VERSACE的印字T恤因誤認香港為國家而被中國網民指罵。（網上圖片）

事件是由流亡美國六四學運領袖周鋒鎖在Twitter發文而引起關注，他指北京藝術家趙邦設計的「晝與夜」系列中的設計圖案影射「六四屠殺」事件而被捕，至今仍無法與他聯絡趙邦以堡壘、驚恐表情、警察、手槍等Emoji圖案拼湊了一個場景，令人不禁聯想到1989年6月4日於天安門發生的暴力鎮壓事件。

雖然網傳是次設計是跟UNIQLO合作，但實際上卻是惡搞，香港UNIQLO分區的官方發言人回應指：「UNIQLO並沒有與這位設計師合作，而且照片中的服裝並不是UNIQLO商品，UNIQLO並未曾推出過此商品。」並指事情始末是趙邦設計的t-shirt訛稱是與UNIQLO UT合作的系列，這個只是他其中一個創作手法，品牌事先並不知情。周鋒鎖亦於8月20日晚上八時許在twitter發文澄清，指出趙邦與UNIQLO的合作是惡搞，「映射六四很明顯」。

趙邦是「晝與夜」的惡搞設計，令人誤以為是次是與UNIQLO合作。（網上圖片）

趙邦的T恤作品本來放於由邸小偉 （網名邸特綠）開設的微信網店「繪畫藝術壞蛋店」出售。作品被發現後網店帳號馬上被停用，店主邸小偉也被中國警方拘捕，而亦趙邦因設計出影射天安門事件的作品，最終同樣被捕。

流亡美國的異見人士王仲夏印了一件有趙邦設計圖案，並寫上「自由萬歲」、「趙邦無罪」的T恤。（Twitter）

趙邦於1989 年出生於洛陽，於中國美術學院畢業後在北京居住及工作，他的創作風格偏向以現代化日常生活作靈感，抒發自己的感受。

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