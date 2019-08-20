北京藝術家以Emoji設計影射六四事件圖案　T恤與人同被消失？

北京藝術家趙邦借Emoji公仔設計出一件屠城T恤，被指影射六四事件，卻傳出人和衫同時被消失的消息。

早前VERSACE的印字T恤因誤認香港為國家而被中國網民指罵。（網上圖片）

事件是由流亡美國六四學運領袖周鋒鎖在Twitter發文而引起關注，他指北京藝術家趙邦因跟UNIQLO UT的合作系列「晝與夜」中的設計圖案影射「六四屠殺」事件而被捕，至今仍無法與他聯絡。雖然在趙邦被捕前UNIQLO已將該系列產品全部下架，但在截圖中可見，趙邦以堡壘、驚恐表情、警察、手槍等Emoji圖案拼湊了一個場景，令人不禁聯想到1989年6月4日於天安門發生的暴力鎮壓事件。

北京藝術家趙邦與UNIQLO UT的合作系列「晝與夜」。（網上圖片）

北京藝術家趙邦與UNIQLO UT的合作系列「晝與夜」。（網上圖片）

據原籍北京的異見人士王仲夏在Twitter發佈解說趙邦被捕過程的影片中得知，中國警方正在尋找買了「晝與夜」系列的T恤買家，亦正有回收該批T恤的行動。他亦提到趙邦只是個普通的藝術青年，卻被已帶走有十天的時間，期待外界對他多加關注。

流亡美國的異見人士王仲夏印了一件有趙邦設計圖案，並寫上「自由萬歲」、「趙邦無罪」的T恤。（Twitter）

趙邦於1989 年出生於洛陽，於中國美術學院畢業後在北京居住及工作，他的創作風格偏向以現代化日常生活作靈感，抒發自己的感受。

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