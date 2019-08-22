【劏房救星】建築師倡深水埗建寄生樓　細小無窗智慧家居是良方？

香港租金貴、上樓耐、置業難是老掉牙卻又一直未被解決的深層次問題，不少港人每月捱生捱死，只為能窩居於一家小得可憐的單位內。 最近外國就有三位建築師以深水埗作為設計藍圖，試圖為香港的土地問題交出一個解決方案。

IAAC)三位成員特意挑選人口多達40多萬的深水埗區，以每楝高達50層的五棟君匯港作為改建目標，交出高科技寄生住宅方案。（網上圖片）

Institute for Advanced Architecture of Catalonia's (IAAC) 三位成員Kammil Carranza、Jitendra Farkade、Vinay Khare，創立了名為「Flux Haus」的計劃，旨在以AI及IOT科技改變建築，繼而改變人類的生活。

他們特意挑選人口多達40多萬的深水埗區，以每楝高達50層的五棟君匯港作為改建目標，交出高科技寄生住宅（parasitic housing）方案。

顧名思義，寄生住宅（parasitic housing）是依附主建築而生的住宅單位，有點像香港所講的「僭建」。西班牙、曼谷、英國、三藩市等地方都曾先後出現寄生住宅，有的被當作臨時房屋之用，但大多是建築師的巧思妙想，在城市某角落築起小屋自用。

各地不時出現寄生住宅：

+ 3 + 2

是次Flux Haus計劃三位成員的目標更為宏遠，他們交出一個大規模的寄生住宅計劃，希望藉此改善現時港人的居住環境，甚至將居住量最大化，藉此紓緩住宅供應量不足的問題。

他們建議在君匯港建築物外牆加設軌道網格，連接起五楝君匯港。一個個高科技吊艙懸垂在軌道網格上，填滿五楝君匯港之間的空隙，充分運用每吋空間。

他們建議在君匯港建築物外牆加設軌道網格，連接起五楝君匯港。一個個高科技吊艙懸垂在軌道網格上，填滿五楝君匯港之間的空隙，充分運用每吋空間。（網上圖片）

點擊下圖查看構思過程及細節：

+ 5 + 4 + 3

每個高科技吊艙高3米、闊3米、長3米，空間不算寬敞，只能擺放少量傢俱。三位建築師以高科技未來住宅（futuristic high-rise living）作為設計概念，構想每個吊艙猶如一個群體機器人，用戶可在入住前在主機選取想要的傢俱，主機便會隨用戶的設定，改變吊艙內的用途及設備，甚至可將吊艙在轉瞬之間由客廳變成臥室。

吊艙內沒有窗戶，但就配有人工通風系統及陽光模擬器。其中一面牆壁可轉換成屏幕，屏幕可隨意改變成任何大小，方便用戶在吊艙得到充分的娛樂。用戶可沿主建築（即君匯港）主出入口進入吊艙，亦可隨意使用主建築的設施如圖書館、泳池、廁所等。

吊艙亦能沿軌道轉換位置，亦可隨需求量增多或減少，充分運用高空每寸空間，藉此解決香港土地供應量不足的問題。

用戶可在入住前在主機選取想要的設定。（網上圖片）

人類生活結合智慧型機器乃是大勢所趨。隨著人類改變，住居需求亦會出現變化。可隨意改變用途的高科技吊艙，讓用戶可隨需要更改屋子模樣，甚至隨意轉換吊艙。吊艙因人而存在，人不再需要為了屋子而失去自己。 Jitendra Farkade

「Flux Haus」計劃概念：

Flux Haus的概念是人不再擁有物件，他們就是自己所擁有的所有，非常適合現今全球一體化的生活。

計劃純屬三位建築師天馬行空的構想，只要稍作思考，即可想到大量導致計劃無法實行的阻礙。不過，如果有天香港真的推行這類型高科技吊艙住宅，大家又會入住嗎？細小又沒有窗戶的吊艙又會是大家理想的居住環境嗎？