【Camper】Achilles上場　馳名幾何拼貼風　能帶老牌玩出新高度？

以舒適好穿、講究優越工藝走闖鞋履市場的西班牙經典品牌Camper正式任命芬蘭鞋履設計師Achilles Ion Gabriel為新創意總監，他所設計的第一個系列將於1月份2020年秋冬CamperLab發佈會發表，讓人期待Achilles富有個人色彩的極簡風格與集幽默與藝術於一身的Camper會碰撞出什麼火花。

＃出道即受矚目

定居於法國的芬蘭藉設計師Achilles，設計以極簪風為基調，喜愛以幾何、色塊拼貼點綴，從中製造出差異性進而形成的獨有風格，辨識度極高，但卻又非常耐看，於2013年推出個人鞋履品牌即受到許多關注，各大選物店都可以看見他的作品。

＃CamperLab的新高度

Achilles將完全致力於CamperLab，將製鞋傳統與創意設計互相激盪並發揮到最大值，繼續致力於開發符合品牌價值的強大季節系列，也將繼續與不同藝術家及設計師合作構建每一季的創意概念和圖像。擁有一個完全致力於品牌的創意總監，CamperLab是否會再次把設計玩出新高度？

＃兩位創意總監的首秀與告別作

Achilles將於1月份2020年秋冬CamperLab發佈會上展現他的創意及才華，前創意總監Romain Kremer將於今年9月正式發佈為Camper創作的A/W 2019系列廣告為他的最後一個系列，兩任創意總監的品牌出道與告別作品，令人期待。

Achilles將於1月份2020年秋冬CamperLab發佈會上展現他的創意及才華（IG@camper）

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