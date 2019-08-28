沒有老佛爺的LVMH Prize青年設計師大賽　獎項將改名追憶他

自LVMH Prize青年設計師大獎賽於2014年創辦以來，已被視為視為孕育時裝界設計新星的超級盛事，皆因每年的評判團都是行內最具影響力的人物，甚至連傳奇人物Karl Lagerfeld每年也穩坐在評判席上，可想而知得獎者沒有相當實力絕不可能登上寶座。 可惜，老佛爺於本年初於巴黎因病去世，本年的LVMH Prize上不再聽到他的至理名言。

老佛爺於本年初於巴黎因病去世。（網上圖片）

為了向老佛爺致出最大的敬意，LVMH最近就決定將一併改名起來，以宣揚他過去五年不遺餘力提攜新秀的功勞。LVMH Prize發起人Delphine Arnault就表示：「從第一屆比賽開始，Karl投入了無限的熱情和精力與大家分享，不論評審或參賽者也感受到佢對時裝的熱愛，我們亦十分珍重他帶給我們的寶貴時刻。」因此LVHM將從本屆（第六屆）起，把Special Prize改名為Karl Lagerfeld Fashion Prize，紀念老佛爺過去多年的貢獻。

第四屆2017年LVMH Prize得主Marine Serre大獲Karl Lagerfeld讚賞，如今已成為火紅設計師。（網上圖片）

一如既往，LVMH Prize青年設計師大賽分別有兩個獎項，大獎LVMH Prize可以獲得30萬歐元的獎金和LVMH集團專家的一年悉心指導；二等獎Special Prize（Karl Lagerfeld Fashion Prize）可以獲得15萬歐元及一年LVMH團隊團隊的指導，改名後獎品亦不變。

第六屆LVMH Prize，是老佛爺首次缺席的LVMH Prize青年設計師大賽。（LVMH）

2019年LVMH Prize青年設計師共有八個品牌入圍決賽，評審將由Givenchy藝術總監Clare Waight Keller、前Kenzo二人組Humberto Leon和Carol Lim、Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière、Marc Jacobs、Kris Van Assche等著名設計師擔任。大賽將於9月4日舉行，相信屆時亦會出現一場精彩的演出。

2019年LVMH Prize青年設計師共有八個品牌入圍決賽。（LVMH）

點擊下圖看更多經老佛爺手下挑選出的Special Prize得主：