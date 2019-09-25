【手袋】VALENTINO秋冬主打VSLING　小S、Rosé等韓台女星齊加持

法國精品VALENTINO近期積極打造新款IT BAG，繼春夏推出V Ring後，秋冬主打VSLING，不同於V Ring較柔軟的包身線條，VSLING的外型更加方正硬挺，整體感覺更加年輕。因此甫推出後，許多明星皆拿上手，小S徐熙娣、南韓BLACKPINK團員Rosé（朴彩英）、林心如等人通通曬出新行頭。

小S先前在機場時直接將VSLING背帶掛在脖子上，擺出Super Star的超級帥照，她穿一身黑，襯的身上的奶茶色VSLING小包優雅感更濃烈；南韓大勢女團BLACKPINK的22歲團員Rosé頂著淺金色長髮，穿著白Tee、牛仔褲配黑色VSLING包款坐在鞦韆上，畫面更是仙氣破表！

不同風格的女星「跨海撞袋」，VSLING的魅力不言而喻。仔細看VSLING的設計，Tone on Tong的配色獨具一格，在V字Logo的表現上不像主流凸顯包釦的設計，而是低調地融入手袋主體當中，其中濃郁質地的奶油系色更是大受歡迎。

+ 5 + 4 + 3

再看一次明星的穿搭圖，小S配戴的奶茶色優雅，Rosé背上的黑色很百搭，另外還有搭配秋冬主題的紅唇款、玫瑰款等，設計相當多元，後續會有哪些新款，也讓人期待。

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】