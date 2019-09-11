MoMA Design Store設計師Gary Chang　親述商店背後隱藏的小故事

作為全新人氣地標K11 MUSEA之內其中一大最轟動的商鋪，萬眾矚目的MoMA Design Store，終於在今個秋天從美國空降而來，吸引的不只是那些從前只能夠在紐約MoMA購買到的收藏品，或者今次特別為香港店打造的Exclusive Item，其實單單是店內的裝潢、空間，氛圍用料以至室內擺設，已值得所有文化愛好者親自排隊入內朝聖一番（不錯，這間店現在的人氣實在太過厲害，基本上每晚都要大排長龍才能內進）。

千呼萬喚之下，香港MoMA Design Store今個9月終於登場。（MoMA）

MoMA Design Store位處購物藝術館，有文化矽谷之稱的尖沙咀K11 MUSEA之內。（ MoMA）

用香港回憶構成出來的MoMA Design Store

既然難得首度將MoMA Design Store帶到香港，若然在店面設計裝修方面，只照辨煮碗地因循紐約本店的風格，非但可惜，這種行為本身亦十分之「唔MoMA」。

Gary：「所以在構思草圖之初，無論是MoMA、K11 MUSEA還是我們EDGE Design的設計團隊也好，均心有靈犀地意識到『香港特色』對於這個Hong Kong MoMA Design Store，是至關重要的。所以既要承傳MoMA接近90年的核心價值和風尚，又要在當中注入鮮明的香港元素，正是我們創作過程中，這一年有多的時間裏，最重視和考究的地方……」

MoMA Design Store設計師Gary Chang張國強，他直言店內收銀處是其設計之中，最喜歡的一部份。（攝影：龔嘉盛）

踏進Hong Kong MoMA Design Store，撇開產品不計而只看店鋪裝潢本身，基本上就只會見到兩種顏色，和兩種物物料，分別是銀色的鍍鋅板以及視覺柔和的竹，問到Gary何解會用到這兩種物料去構成新店，這位活躍建築界30年有多的高人就直言「它們最夠代表香港。」

Gary：「回顧歷史，香港由昔日小小漁港，到發展成今日的國際都會，摩天大廈臨立，鍍鋅與竹可謂功不可沒，回想1950、60年代，獅子山下的徙置區，各家各戶的鐵皮屋，正正是由形形式式的鍍鋅皮搭建而成，此外街道上常見的郵筒，其實亦是由鍍鋅為主物料，再於表層塗下鮮艷油漆，英治時代是紅色，回歸後就變成綠色，可謂見證着一個接一個的時代變遷。至於竹就更多無用多說，香港獨一無二的『搭棚』技術，當中所不可或缺者，就是一條條的竹棚。」

以鍍鋅板和竹兩種物料建構而成的MoMA Design Store。（MoMA）

那麼，如何將源遠流長的建築集體回憶，轉化成MoMA Design Store的現代元素，的確叫人費煞思量：「作為藝術界的超級權威，MoMA堪稱當代藝術之鼻祖……」Gary感觸地說：「所以香港的MoMA Design Store，由構思、制作、到成品的過程裡，紐約MoMA總部的團隊一直嚴謹地監督着，無論是走廊的長度、闊度，以至產品擺放的高矮大細和比例等等等等，都有着嚴格標準須要我們去遵從，既要保留MoMA特色，又要成功注入香港元素於其中，並不容易，要長時間磨合，那一年間，每晚8:00正，正是我們和MoMA進行馬拉松視像會議的時候。」

在Gary的循循善誘下，大家漸漸找到清晰的概念和切入方法，懂得真正去欣賞這間MoMA Design Store（世間上明明唔曉卻故作「扮明」的人實在多的是！），首先鍍鋅與竹之間的關係，大部份情況下都是採用一種「上鋅下竹」的方法去鋪排，先用鍍鋅製的櫃或柱承托竹面，並於竹面上擺放顧客接觸到的商品，即是凡屬展示和出售的作品，都只出現在竹面之上，並不會接觸到鍍鋅，唯獨存貨才會收納在鍍鋅櫃之內，正常情況下客人是看不見的。

大部份情況下都是採用一種「上鋅下竹」的方法去鋪排，先用鍍鋅製的櫃或柱承托竹面，再於竹面上擺放顧客接觸到的商品。（攝影：龔嘉盛）

Gary：「而且別以為這些竹製品只是純粹的商店擺設，細心觀察，就會發現它們均取材自香港人的日常生活中的物事而來，叫你們會心一笑。」例如呈四方形的竹板，不只擺放東西，反轉一看的話，即會發見它原來是一塊麻雀枱；到那些裝上四輪車轆的竹製手推車，不也是一件玩具，而是向舊日港式茶樓中的點心車作致敬，舊人用它們來兜售蝦餃燒賣，現在MoMA就用它們來售賣草間彌生的書本、KAWS BFF玩具或者梵高《星夜》的杯子，知名的藝術與民間社會的互動，有時不過是一件如斯簡單直接的事。

MoMA限定版KAWS BFF玩具，$2,468。（攝影：龔嘉盛）

Gary Chang對香港社會的臨臨種種感概萬千。（攝影：龔嘉盛）

MoMA Design Store對香港零售業的反思

其實組裝下四輪車轆的，並非只有竹製手推車，基本上Hong Kong MoMA Design Store內的鍍鋅組合櫃或陳架，其底部均裝置上車輪轆子，只不過平時鎖上慎防移位而已，問到Gary何解會有着這種構思？他就會認為其心目中理想的MoMA Design Store，定抑或是一間平常商店，都應該能夠着重機能性之餘，又可以隨時隨地作變化和和改組的。

Gary：「香港社會有一些明顯問題，就是一切都太過講求快捷和過於浪費，就以零售業為例吧！香港絕大部份一線商場的店鋪，無論再如何不計成本地裝潢得豪華精緻，如何美輪美奐也好，在兩三年之後，戶主、發展商就會逼使它們，必須進行改頭換面的大翻新，哪怕停業三數個月，也要重新更換商店外、內的所有，以求為顧客持續帶來新鮮感，在商言商，這種做法或者無可避免，卻的確造成種種浪費，留意所浪費者，並非只是建築或工業物料之上，設計師們的創作心血，或者一個優美的建築、室外創作，也因為單純的商業考量變得灰飛煙滅，面目全非，實在可惜。」

香港MoMA Design Store絕對是Gary的心血。（攝影：龔嘉盛）。

MoMA Design Store香港店的其中一個，是為一個Pop-Up Store專區，每隔一段時間，就會佈置了全新主題。（攝影：龔嘉盛）

基本上Hong Kong MoMA Design Store內的鍍鋅組合櫃或陳架，其底部均裝置上車轆子。（攝影：龔嘉盛）

因此Gary強調，在保留和改變之間，他們的確花費了許多心機，思考如何令兩者取得平衡：「其中一個好方法就是要未雨綢繆，在商業社會還未逼迫你改變之前，你就要規劃和思考好如何去改變……」這番說話，無論是應用在一間商鋪抑或是一個香港人本身而言，都是值深思的大道理：「所以這間MoMA Design Store沒有畫蛇添足的裝飾，一切都是既優美又簡約，透過簡潔的空間感和陳列擺設，以應對突如其來的鋪面轉變，大至發展商勒令要店鋪進行大翻新，小至一個為期一、兩日的發佈會或派對，香港MoMA皆總能易地而處，並作出快速的轉換，歷久常新。」這種建築的觀點和氣度，不禁令人想起另一建築大師貝聿銘的名言：

「我和我的建築都像竹子，再大的風雨，也只是彎彎腰而已。」

貝氏這句說話，與這個屬於香港人的MoMA Design Store之共通處，其實又豈止同樣以「竹」作為主題呢？