職人專題：細味Yardbird　一間深得Vans欣賞的Yakitori串燒食店

在這個「萬物皆時裝」的世代下,時裝品牌和時裝設計師的互動,老早就不再侷限於時尚工業之內,當中尤與飲食別界的互動特別明顯,宏觀國際間,mastermind JAPAN就曾與秀拉麵合作,打造服飾和美食; Dover Street Market亦會與Rose-bakery聯手於時裝店內開設餐廳,為業界帶來種種值得參考的前衞先例。 至於我們的香港,提到時裝 × 美食的案例,大家或許未必立即聯想到,但只要細心留意,叫人驚喜的例子還是有,例如上環永樂街的Yardbird,不但是食客源源不絕的日式餐廳,也是一個在流行文化界舉足輕重的單位,重要得就連Vans也會與之合作,聯乘鞋款,亦會Sponsor店內所有員工Vans球鞋,以備於工作時候著用,誰說Vans就只會贊助鞋款給Skater?

位於上環永樂街的Yardbird。(Yardbird)

串燒Yakitori是Yardbird主打的料理。(Yardbird)

一間主打雞肉串燒的料理店 卻又深得Vans青睞

香港串燒店何其多,但能夠如Yardbird一樣,與飲食和潮流界別都有着深遠意義的,卻又為數極少。從飲食角度看,Yardbird創立8年,只能夠從一間只容納15人的小餐館,進化成今間上環永樂街的規模,周末排隊入座的饕客既多且眾,近年更蜚聲國際,連外國旅客也專誠慕名而來:「為答謝西方客人對我們的支持,Yardbird在未來將會拓展至海外市場,第一站正是美國洛衫磯,力求讓大家品嚐到新奇Fusion的日式雞肉料理。」Yardbird主理人Matt Abergel如是說。

Matt Abergel。(Yardbird)

店中接近90%的菜式,均以雞肉作為主體。(Yardbird)

Matt Abergel成長自加拿大,來港於日式料理店Zuma工作之前,亦曾於紐約壽司名所Masa工作了一段長時間,對世間各門各派烹調日本美食的理念和技巧,都有別樹一格的深刻體會,因而2011年毅然自立門戶,於中環開設Yardbird,主打Fusion串燒Yakitori。

而與其他串燒店有所不同,Yardbird之所以名曰Yardbird(日文中,雞的其中一種叫法,正是名「鳥」),乃是店中接近90%的菜式,均以雞肉作為主體,以上等的新鮮三黃雞(黃羽、黃喙、黃爪)作食材,並以「從頭吃到尾」作為理念,將一隻雞的雞胸、雞翼、雞腎、雞肝、雞皮、雞心,甚至雞腿根以至雞甲狀腺等,二十種不同部位,於鋪滿備長炭和日本木炭的6英尺長烤架上,一串又一串地慢慢燒起來,以如斯繁雜和考究方法,將平凡的雞弄得不平凡,正是Yardbird的魅力。

Yardbird內部裝潢舒適宜人,別具摩登美感。(Yardbird)

店中尚有酒吧部落,置身其中,客人言笑甚歡。(Yardbird)

不過單純食物造得好食,也未必就能夠與流行文化世界牽上關係,Yardbird厲害之處,就是老早就意識到要成為一間具影響力的食店,影響的範疇和專注的領域,除了食物本質重要外,餐店背後的核心價值、理念和氛圍,同樣是Matt Abergel極其重視的地方:「就我個人之見,香港的確具有很多優質的餐館,不過愈是資深和有名的餐店,卻愈是諸多規限,對人愈是多約束似的……」例如食客雖然以價值不菲的價錢享用到美食,卻又須要面對各種餐桌禮儀,說話的聲量又要控制好,連衣著規範也有住嚴格規定(就連廚師本身的裝束區別也極盡嚴肅),味道雖好,卻總叫人唞不過氣來。

這就是Yardbird的團隊矣。(攝影:龔嘉盛)

員工開工前,不時都會做做熱身運動,氣氛融洽。(Yardbird)

所以致力烹調好出色的料理之餘,又能將Yardbird調節到輕鬆隨性的格局之中,正是Yardbird團員多年以來最考究的地方,而在潮流世界裡,最能夠將質素融入到隨性當中的鞋履品牌,來自洛衫磯的Vans應該是許多人心目中的第一人,Matt:「Vans擁有很多堪稱經典的鞋款,這些經典不但能夠在專用的滑板運動領域裡大派用場,亦能夠在時裝世界發光發亮,無論是High Fashion還是Street Fashion,定還是Vintage領域,Vans的出品,都總可以簡易直接地大派用場。」

2015年Vans與Yardbird合作推出的Sk8-Hi Notchback Pro。(Yardbird)

「加上我自細是一名滑板愛好者,雖然技術不見得厲害(笑),卻不時到位於觀塘的House of Vans室內碗池之中踩板去,久而久之就和Vans方面的人員熟絡起來,並發現彼此之間志同道同、志趣相投的地方多的是,最終在2015年,以聯乘合作方式,打造Vans Sk8-Hi Notchback Pro和Authentic Pro兩對別注球鞋出來。」全黑色的球鞋表面,配以代表Yardbird的Tengui和風公雞圖案內籠,公開發售之餘,亦派發俾餐內所有員工於工作時穿用,將Vans融入工作生活當中,甚具型格。

全新Made for the Makers系列。(攝影:龔嘉盛)

底部有別於一般Vans傳統Waffles大底,Made for the Makers硫化外底乃是採用較少見粒凸紋理橡膠製造,抓地力更強。(攝影:龔嘉盛)

Vans全新Made for the Makers 一個屬於職人的專用系列

雖然Vans與Yardbird的官方Collaboration已是4年前的事,但彼此情義不變,Vans至今仍然經常向Yardbird全團員工供應鞋款,最新推出的Made for the Makers,就是品牌誠意希望向Yardbird一眾料理職人分享的系列。

Made for the Makers顧名思義,是一個專為創意工作者而打造的職人系列,考慮到藝術家、衝浪板製造者、理髮師、紋身師或廚師每每須要長時間工作,一對型格得來又具功能性,並舒適耐用的工作鞋,可謂至關重要。或許每一個特殊職業,彼此都有着特定的工作鞋款,Made for the Makers卻全能地應用到各行各業之中,首先系列全面利用最「襟污糟」的黑色製造,再採用Vansguard帆布鞋面,特點是能夠排斥和容易清洗鞋面上的液體和污垢。而鞋底方面同樣特別,有別於一般Vans傳統Waffles大底,Made forthe Makers硫化外底乃是採用較少見粒凸紋理橡膠製造,抓地力更強,於濕滑的餐店廚房內工作,最是適合不過。

Yardbird主廚Nick Chan。(攝影:龔嘉盛)

Yardbird廚師每日的工作日常。(攝影:龔嘉盛)

現任Yardbird主廚Nick Chan就對它們青睞有嘉:「傳統來講,廚師於廚房工作,普遍都習慣穿著黑色鞋子,不過許多時都是以水靴為主,帆布造的Sneakers並不多見,不過Vans的Made for the Makers鞋款,卻叫我們愛不釋手,一來它具備廚師水鞋的要求和性能,防滑亦防水;二來鞋子一律採用短筒或中短筒設計,有別於廚師水鞋的高筒鞋型,方便靈活移動之餘,亦減輕足腳因長期站立所構成的悶焗和疼痛感,十分舒適。」可見即使是潮流世界大行其道的人氣鞋款,只要改裝得宜的話,其實仍然能夠在職人的職場世界中大派用場,Made for the Makers正是一個具說服力的例證。

*Made for the Makers系列共有Sk8-Hi、Old Skool、Authentic及Classic Slip-On 4種鞋款。

Yardbird

上環永樂街154-158號