職人專題：細味Yardbird　一間深得Vans欣賞的Yakitori串燒食店

在這個「萬物皆時裝」的世代下，時裝品牌和時裝設計師的互動，老早就不再侷限於時尚工業之內，當中尤與飲食別界的互動特別明顯，宏觀國際間，mastermind JAPAN就曾與秀拉麵合作，打造服飾和美食； Dover Street Market亦會與Rose-bakery聯手於時裝店內開設餐廳，為業界帶來種種值得參考的前衞先例。 至於我們的香港，提到時裝 × 美食的案例，大家或許未必立即聯想到，但只要細心留意，叫人驚喜的例子還是有，例如上環永樂街的Yardbird，不但是食客源源不絕的日式餐廳，也是一個在流行文化界舉足輕重的單位，重要得就連Vans也會與之合作，聯乘鞋款，亦會Sponsor店內所有員工Vans球鞋，以備於工作時候著用，誰說Vans就只會贊助鞋款給Skater？

位於上環永樂街的Yardbird。（Yardbird）

串燒Yakitori是Yardbird主打的料理。（Yardbird）

一間主打雞肉串燒的料理店 卻又深得Vans青睞

香港串燒店何其多，但能夠如Yardbird一樣，與飲食和潮流界別都有着深遠意義的，卻又為數極少。從飲食角度看，Yardbird創立8年，只能夠從一間只容納15人的小餐館，進化成今間上環永樂街的規模，周末排隊入座的饕客既多且眾，近年更蜚聲國際，連外國旅客也專誠慕名而來：「為答謝西方客人對我們的支持，Yardbird在未來將會拓展至海外市場，第一站正是美國洛衫磯，力求讓大家品嚐到新奇Fusion的日式雞肉料理。」Yardbird主理人Matt Abergel如是說。

Matt Abergel。（Yardbird）

店中接近90%的菜式，均以雞肉作為主體。（Yardbird）

Matt Abergel成長自加拿大，來港於日式料理店Zuma工作之前，亦曾於紐約壽司名所Masa工作了一段長時間，對世間各門各派烹調日本美食的理念和技巧，都有別樹一格的深刻體會，因而2011年毅然自立門戶，於中環開設Yardbird，主打Fusion串燒Yakitori。

而與其他串燒店有所不同，Yardbird之所以名曰Yardbird（日文中，雞的其中一種叫法，正是名「鳥」），乃是店中接近90%的菜式，均以雞肉作為主體，以上等的新鮮三黃雞（黃羽、黃喙、黃爪）作食材，並以「從頭吃到尾」作為理念，將一隻雞的雞胸、雞翼、雞腎、雞肝、雞皮、雞心，甚至雞腿根以至雞甲狀腺等，二十種不同部位，於鋪滿備長炭和日本木炭的6英尺長烤架上，一串又一串地慢慢燒起來，以如斯繁雜和考究方法，將平凡的雞弄得不平凡，正是Yardbird的魅力。

Yardbird內部裝潢舒適宜人，別具摩登美感。（Yardbird）

店中尚有酒吧部落，置身其中，客人言笑甚歡。（Yardbird）

不過單純食物造得好食，也未必就能夠與流行文化世界牽上關係，Yardbird厲害之處，就是老早就意識到要成為一間具影響力的食店，影響的範疇和專注的領域，除了食物本質重要外，餐店背後的核心價值、理念和氛圍，同樣是Matt Abergel極其重視的地方：「就我個人之見，香港的確具有很多優質的餐館，不過愈是資深和有名的餐店，卻愈是諸多規限，對人愈是多約束似的……」例如食客雖然以價值不菲的價錢享用到美食，卻又須要面對各種餐桌禮儀，說話的聲量又要控制好，連衣著規範也有住嚴格規定（就連廚師本身的裝束區別也極盡嚴肅），味道雖好，卻總叫人唞不過氣來。

這就是Yardbird的團隊矣。（攝影：龔嘉盛）

員工開工前，不時都會做做熱身運動，氣氛融洽。（Yardbird）

所以致力烹調好出色的料理之餘，又能將Yardbird調節到輕鬆隨性的格局之中，正是Yardbird團員多年以來最考究的地方，而在潮流世界裡，最能夠將質素融入到隨性當中的鞋履品牌，來自洛衫磯的Vans應該是許多人心目中的第一人，Matt：「Vans擁有很多堪稱經典的鞋款，這些經典不但能夠在專用的滑板運動領域裡大派用場，亦能夠在時裝世界發光發亮，無論是High Fashion還是Street Fashion，定還是Vintage領域，Vans的出品，都總可以簡易直接地大派用場。」

2015年Vans與Yardbird合作推出的Sk8-Hi Notchback Pro。（Yardbird）

「加上我自細是一名滑板愛好者，雖然技術不見得厲害（笑），卻不時到位於觀塘的House of Vans室內碗池之中踩板去，久而久之就和Vans方面的人員熟絡起來，並發現彼此之間志同道同、志趣相投的地方多的是，最終在2015年，以聯乘合作方式，打造Vans Sk8-Hi Notchback Pro和Authentic Pro兩對別注球鞋出來。」全黑色的球鞋表面，配以代表Yardbird的Tengui和風公雞圖案內籠，公開發售之餘，亦派發俾餐內所有員工於工作時穿用，將Vans融入工作生活當中，甚具型格。

全新Made for the Makers系列。（攝影：龔嘉盛）

底部有別於一般Vans傳統Waffles大底，Made for the Makers硫化外底乃是採用較少見粒凸紋理橡膠製造，抓地力更強。（攝影：龔嘉盛）

Vans全新Made for the Makers 一個屬於職人的專用系列

雖然Vans與Yardbird的官方Collaboration已是4年前的事，但彼此情義不變，Vans至今仍然經常向Yardbird全團員工供應鞋款，最新推出的Made for the Makers，就是品牌誠意希望向Yardbird一眾料理職人分享的系列。

Made for the Makers顧名思義，是一個專為創意工作者而打造的職人系列，考慮到藝術家、衝浪板製造者、理髮師、紋身師或廚師每每須要長時間工作，一對型格得來又具功能性，並舒適耐用的工作鞋，可謂至關重要。或許每一個特殊職業，彼此都有着特定的工作鞋款，Made for the Makers卻全能地應用到各行各業之中，首先系列全面利用最「襟污糟」的黑色製造，再採用Vansguard帆布鞋面，特點是能夠排斥和容易清洗鞋面上的液體和污垢。而鞋底方面同樣特別，有別於一般Vans傳統Waffles大底，Made forthe Makers硫化外底乃是採用較少見粒凸紋理橡膠製造，抓地力更強，於濕滑的餐店廚房內工作，最是適合不過。

Yardbird主廚Nick Chan。（攝影：龔嘉盛）

Yardbird廚師每日的工作日常。（攝影：龔嘉盛）

現任Yardbird主廚Nick Chan就對它們青睞有嘉：「傳統來講，廚師於廚房工作，普遍都習慣穿著黑色鞋子，不過許多時都是以水靴為主，帆布造的Sneakers並不多見，不過Vans的Made for the Makers鞋款，卻叫我們愛不釋手，一來它具備廚師水鞋的要求和性能，防滑亦防水；二來鞋子一律採用短筒或中短筒設計，有別於廚師水鞋的高筒鞋型，方便靈活移動之餘，亦減輕足腳因長期站立所構成的悶焗和疼痛感，十分舒適。」可見即使是潮流世界大行其道的人氣鞋款，只要改裝得宜的話，其實仍然能夠在職人的職場世界中大派用場，Made for the Makers正是一個具說服力的例證。

*Made for the Makers系列共有Sk8-Hi、Old Skool、Authentic及Classic Slip-On 4種鞋款。

Yardbird

上環永樂街154-158號