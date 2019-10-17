LV三用袋配件玩分拆上市　楊丞琳、Krystal上身示範百搭玩味揹法

Louis Vuitton一直以來都是每個少女心中的夢幻逸品，這次品牌推出一款在穿搭上最多變的全新袋款 Multi Pochette Accessoires，不管你是喜歡小包或是實用側揹袋，又或是派對手拿包，這款全新袋款都能滿足你的需求，多變的用法更讓這款袋成功圈粉楊丞琳、莫莉及李函等熱愛時尚的女孩！

從旅行箱起家的 Louis Vuitton，對於裝戴物件的包袋一以來都非常有想法，除了在設計上要時髦外，更要能融入日常的生活，這次推出的 Multi Pochette Accessoires 便是為了符合當今都會女孩穿搭的多變性，而設計的袋款，整體靈感來自於品牌於1992年設計的經典手拿包包款Pochette Accessoires。

Louis Vuitton延伸了經典袋款，將手拿包以一大一小兩個尺寸的組合做呈現，並另外加入了一個圓形小零錢包做搭配，讓一款經典Monogram的包款擁有搶眼的造型變化，在背帶上Louis Vuitton更大膽的將優雅的鍊帶與街頭感十足的運動風格提袋結合，這樣的設計增添了這款袋的多樣性！每個配件都可以單獨拆開來的特性，讓妳不管想要單獨帶小零錢包出門，還是取下一個包當手拿使用，完全都能因應生活上的搭配做變化。

演歌雙棲且對於品味有獨到見解的楊丞琳，這次在穿搭上用一條休閒感十足的牛仔寬褲做搭配，上身簡單的黑色素 Tee，讓身上的 Louis Vuitton 的 Multi Pochette Accessoires 包款成為穿搭亮點，完美將時尚融入於日常之中。

楊丞琳以一條休閒感十足的牛仔寬褲做搭配，上身簡單的黑色素 Tee，讓身上的 Louis Vuitton 的 Multi Pochette Accessoires 包款成為穿搭亮點（Instagram@rainie77）

時尚Blogger莫莉與潮模李函則用了兩種全然不同法方式呈現。莫莉小麥色的健康肌膚搭配大地色上衣與純白褲款呈現出隨性的時尚態度， 加上Multi Pochette Accessoires袋款後，展現她對於時尚不羈的姿態。而一直以來都街頭味十足的李函，則是用一身運動風格的連身裙做搭配，展現她強烈的風格！

時尚部落客莫莉與潮模李函則用了兩種全然不同法方式呈現（Instagram@molly_chiang、kiwileehan）

韓國帶有空靈個性形象的女星Krystal用型格的牛仔服裝搭配Louis Vuitton的Multi Pochette Accessoires 袋款 ，她將牛仔上衣袖口隨意的反摺，帥氣的風格完美的駕馭這款造型十足的袋。

Crystal 用帥氣的牛仔服裝搭配 Louis Vuitton 的 Multi Pochette Accessoires 包款 （Instagram@vousmevoyez）

買手袋除了要跟上時尚外，再來就是要百搭耐用，Louis Vuitton 這次推出的 Multi Pochette Accessoires袋款就是要滿足每個少女挑剔的胃，讓妳在穿搭上能擁有做多樣性的變化！

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