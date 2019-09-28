【日本時尚】川久保玲、三宅一生以外　六位嶄露頭角的日本設計師

不要只知道三宅一生的BaoBao，也不要只瘋狂於Comme des Garcons的Play T恤，在競爭激烈的東京時尚圈，以下的設計師品牌正在快速的浮上水面。

川久保玲等日本元老設計師打出了一片時尚的江山，在國際時尚舞台上奠定了日本的地位（GettyImages）

走過安靜的幾季，全球時尚圈又開始再度將眼光瞄準日本。作為全球最特別、最成熟的時尚國度，除了有川久保玲、三宅一生、高田賢三以及山本耀司等奠定日本在國際時尚地位的江山元老們，自90年代末至千禧年後起，新生代也紛紛承先啟後地，以嶄新的設計美學逐一在國際伸展台上快速走紅。

1.設計師：阿部千登勢 （品牌：Sacai）

同樣師承川久保玲，先生也是日本知名設計師阿部潤一的Chitose Abe阿部千登勢，在1999年成立個人品牌Sacai。在過去的六七年間，這應該是日本最代表性也最受國際買家與消費者喜愛的日本品牌。講究細節、色彩與材質拼貼的Sacai，不但早已走上巴黎時裝週伸展台，更是許多運動品牌最希望跨界合作的對象之一。

+ 15 + 14 + 13

2.設計師：吉原秀明．大出由紀子（品牌：Hyke​）

在日本快速竄紅的時裝品牌Hyke，由設計師吉原秀明於2013年創立，以融合簡潔與機能美學的設計著稱，許多買家認為Hyke既有日本的美學特色，也兼顧歐美時髦觀點，甚至有人認為在Phoebe Philo離開Celine之後，Hyke的東西可以彌補這一塊空白。除此之外，包括The North Face與Addidas等知名運動戶外品牌都爭相與Hyke推出聯名系列，是一個成功走紅潮流與高級時尚的日本品牌。

+ 4 + 3 + 2

3.設計師：阿部潤一 （品牌：Kolor）

師承日本國寶級時裝設計師川久保玲，Kolor創辦人暨設計師－阿部潤一，跟「師傅」一樣，作品擁有讓人過目不忘的基因，也如同許多自Comme des Garcons「畢業」的設計師，阿部潤一對於材質的掌握度功力驚人。很難被複製的獨特美學，讓他在短時間內從東京一躍走上巴黎時尚舞台，廣受全球買家及媒體的喜愛。連被譽為全球最會穿衣服的男人都曾這麼評論Kolor：「無論是外套、長褲還是短褲，宛如藝術品般的Kolor都是我衣櫥內的收藏」！

+ 3 + 2

4.設計師：岩井良太（品牌：Auralee）

這幾季紅遍東京的Auralee，成立於2015年，2017年在東京開設第一間專賣店，在今年3月就走上巴黎伸展台舉辦品牌的第一次服裝秀，以一個這麼年輕的品牌來說，發展算是超級快速。風格低調、簡單而有張力的實穿性設計，加上講究的材質與做工，是Auralee在競爭激烈的日本時尚圈輕易出線的主要原因。

+ 4 + 3 + 2

5.設計師：小泉智貴 （品牌：Tomo Koizumi​）

2019春季紐約時裝週最大的黑馬，應該就是日本設計師Tomo Koizumi。首度加入紐約時裝週，規模雖然小（辦秀地點選在Marc Jacobs麥迪遜大道專賣店樓下），而且全部“站票”，但有眼光的圈內人爭相拿到這場秀的門票，而且包括Balla Hadid、Joan Smalls等超模，以及《權力的遊戲》女主角Gwendoline Christie都特地現身為他走秀，理由很簡單，Tomo Koizumi的設計讓這些人都甘願為這場秀貢獻心力！！！運用類似打褶的技巧而設計的時裝，有人說像是乾掉的絲瓜，儂編是覺得太酷了，酷到連Lady Gaga都無法不穿上Tomo Koizumi的時裝！

+ 7 + 6 + 5

6.設計師：黑河內真衣子 （品牌：Mame Kurogouchi）

對大多數台灣女性朋友很陌生的時裝品牌Mame Kurogouchi， 創立於2010年的，曾經拿下東京時尚大獎的殊榮，更兩度走上巴黎時裝週。除了很多變、難以精準定義的設計風格，黑河內真衣子更注重每一件衣服所採用的材質與背後的工藝，賦予她的時裝更多的個性與意涵。

+ 4 + 3 + 2

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