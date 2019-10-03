【IKEA】聯乘Virgil Abloh家品系列　苦等兩年終有確實發售日期

早前，IKEA × OFF-WHITE於2019年5月單獨出售「”KEEP OFF”」地毯，當時經已掀起第一波搶購潮。 經過兩年大肆宣傳，讓粉絲等了又等，Virgil Abloh為IKEA設計首個家品系列「MARKERAD」，終於確實發售日期。

「MARKERAD」系列將於11月1日發售（IKEA）

”WET GRASS”地毯售價為249美元（約1,953港元）。（IKEA）

”SCULPTURE”購物袋：中SIZE 19.99美元（約196港元）、大SIZE 24.99美元（約156港元）。（IKEA）

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眾人期待已久的「MARKERAD」系列，將於美國時間11月1日上午10點開始，在當地全線IKEA分店發售，產品主要以簡約設計為基礎，並將藝術與街頭文化融合家品之中。



整個系列共有15種產品，其中Virgil Abloh標誌性的引號元素，亦能到處可見，如"WET GRASS"地毯、"SCULPTURE"購物袋、"TEMPORARY"時鐘及"HOMEWORK"工具箱等設計，他採用諷刺方式讓日常物品變得更幽默，而其他產品更包括：IKEA收據地毯、《蒙娜麗莎》展示品USB、玻璃門櫃、椅子、沙發床與桌子等，而且售價也貫徹IKEA親民作風，非常經濟實惠。

「MARKERAD」系列（IKEA）

設計師Virgil Abloh（IKEA）

另外，「MARKERAD」系列採用簡單色彩與線條，設計除了充滿諷刺意味之餘，許多產品亦帶有設計師的招牌風格，其實這於今年夏天首次亮相的OFF-WHITE家品系列之中，亦能發現得到。由於產品一直以來都受到消費者熱烈歡迎，是次IKEA只限每位顧客購買一種產品，如果大家很想得到它們，最好早點排隊，以免貨品一掃而空。

在日常生活中，我們被各種東西所圍繞，而好的家品設計，卻為家居環境提升設計感，該系列專為千禧一代而設，旨在為他們提供廉價，並且時尚的家居裝飾。Virgil Abloh表示，你可以在牆上懸掛一幅藝術品，但藝術品亦能化身為椅子、桌子或地毯等物件，這正是他與IKEA設計系列時，首先要解決的問題，盼望將藝術融入生活日常。