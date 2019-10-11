【香港設計】100元成本自動消毒門柄　入圍James Dyson設計大獎

2003年SARS在港肆虐，導致299人喪生，1,755人受感染。 沙士一疫成為港人心裡不可磨滅的傷痛，那年開始街頭巷尾不難看見港人戴上口罩。然而，蒙面法成立後，只有少數人可獲轄免，即便患病的人不戴口罩出街，沒病的人亦不可以戴口罩自保。難道港人從此只可自求多福？ 兩位香港年輕人於2015年設計了一個可以自動消毒的門柄，早前更入圍國際知名設計比賽James Dyson Awards，為香港爭光之餘亦以愛保護一眾香港人。

（jamesdysonaward.org）

對不少人而言，門柄就是門柄，沒甚麼大不了。但其實大多數傳染病如感冒、流感、腹瀉、肝炎等，都是由空氣及接觸物體散播。根據BBC Science Focus報導，最不為注意的門柄竟是病菌的最大溫床之一，沙門氏菌可在門柄表面停留4小時，金黃葡萄球菌更可停留達數星期，可以想像在進進出出房間之間沾了幾多病菌吧。

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被傳媒譽為「星之子」的中大畢業生黃深銘及同學李鍵邦在就讀高中期間看過類似報導，聯想起大多數商廈及住宅仍以沾有消毒藥水的毛巾拭擦門柄，但消毒藥水本來就會為人體帶來傷害，更莫講那條拭擦過無數門柄及物件的毛巾本就極為污穢不堪。於是，他們決定嘗試設計一個可以自動消毒的門柄，防範傳染病再一次在香港肆虐。

在閱讀大量資料後，他們發現一種常見的礦物質「二氧化鈦」具有殺菌的功效，特別是被紫外線照射下的二氧化鈦，殺菌功效尤其出色。然而，室內的門柄根本不可能接觸到紫外線，室外的門柄在晚間時份亦難以接觸到紫外線，於是他們便想到直接把紫外線放入有二氧化鈦的門柄之中。

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他們把二氧化鈦磨成粉混入玻璃之內，再把玻璃製成圓筒型，並鑲嵌在附有紫外線燈的木製支架中，門柄內部的發電機會因著頻繁的開門及關門而不斷為紫外線燈提供電力，讓紫外線自動發光，門柄內的二氧化鈦亦因此而持續發揮殺菌功效。經實驗室測試證實，這個門柄可殺死超過99.8%微生物，相當厲害。

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別以為這樣的設計必定會耗費不菲，二人指出生產一個自動消毒門柄的成本只需大概13美元（約102港元），相當親民。二人的設計早於2015年就入圍英特爾國際科學與工程大獎賽，今年二人再憑門柄入圍國際設計大獎2019 James Dyson Awards，證明由愛而誕生的設計才最有型。