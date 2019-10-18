蕭亞軒梁靜茹的MV男主角：與態度男人楊希謙同逛4間東京好物的1天

您可能在侯湘婷、孫燕姿、黃湘怡、蕭亞軒與梁靜茹的早期 MV 中看到這位留著短髮，在憂鬱眼神中散發清新氣息的身影，甚至在五月天《第二人生》專輯中的〈我不願讓你一個人〉MV，一句「楊希謙我恨你」讓這名字在當時成為了 SNS 社群搜尋討論的焦點，過去看著他一起在 BAPE 專門店排隊，甚至一起打籃球，聊著關於服裝與玩具的共同興趣，這位曾任 model，於國際知名大牌任職過的低調 icon。 近期與虎編在一次特別的機會相聚，不是在台灣北部，也不是在南部，而是在東京這個亞洲第一大城市進行趟有趣的冒險之旅。想起相約秋葉原，一路從中央線到銀座線，在熱鬧的景點之外，其實每條小巷、每個角落，都充滿了讓旅者仔細品味的滋味，值得不斷造訪。

KIOSO（keedan授權使用）

1. KIOSO

「這間是我私心相當喜愛的店。」走進高円寺住宅區的巷子，眼前的是一間帶有南美色彩的小店，在今年受到《POPEYE》雜誌 8 月號介紹並舉行「SOUVENIR SHOP KIOSCO & POPEYE」限定活動，KIOSCO 囊括來自南美的特色小物與自製的有趣服飾，以一款可能只有兩三件的獨特性，吸引了年輕一輩與國外的愛好者前往，甚至在店中還能發現 NOE246 的單品。「當時誤打誤撞遇到了他們開幕，裡面商品的設計我相當喜歡，現在幾乎都穿他們家的 t-shirt，連老闆都認得我了。」

走出高円寺除推薦車站外的旋轉壽司、純情商店街內的雜貨店與市場不時可以買到便宜的商品食材，另外還有要碰運氣的怪獸專賣店一番星，悠閒的氣氛值得您花上一下午漫步其中。

+ 6 + 5 + 4

KIOSCO 東京都杉並区高円寺北3-31-19 OPEN : 13:00-20:00 定休日 : 不定休

ゴジラ（keedan授權使用）

2. ゴジラ

沿著中央總武線高円寺站旁來到了別有洞天的秘境，放着相聲的節目，從牆壁到天花板就像個滿載驚喜的藏寶庫，店主木澤雅博一直讓我有種面熟的感覺，不只是那一分親切，感覺就像在哪邊看過。「木澤先生其實是《開運鑑定團》的固定班底喔！」經希謙一說才讓我恍然大悟，原來是《開運鑑定團》啊！在 90 年代就以鑑定哥斯拉、超人力霸王等角色公仔聞名，1986 年開設古董玩具店「哥斯拉」至今已超過 30 年，木澤還演出過多部作品，最讓人津津樂道的就是《ゴジラ2000》裡的佐佐木博士，在旁邊還有妻子經營的 Bar「哥斯拉2店」，據悉燉煮的肉品相當受到喜愛。

「歡迎看看，也歡迎拍照喔」對比許多不能拍照的玩具店，木澤先生對於客人相當熱情，「而且我每次回日本一定要來這裡還有一個原因。」選好購買物品的希謙拿去櫃檯結帳，「非常謝謝你，對了請稍等一下。」結帳後木澤先生轉頭打開後面的小冰箱「來，送給你們，期待下次再來喔」遞上小罐的咖啡牛奶，這是木澤先生給每位消費客人的贈禮，這樣的習慣持續了多年以上，也讓我決定下次一定會再來造訪。

+ 5 + 4 + 3

ゴジラ 東京都杉並区高円寺南3-67-1 午後2時～午後6時(火・水曜定休)

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「誒！希謙你看那窗上是不是 LULUBELL 的玩具啊。」「是誒，每次我走這條都沒有發現樓上還有這樣的地方感覺可以上去，被你發現一個好地方。」一個人旅行可以沈澱身心，但往往多了伴，就可能發現為曾注意的驚喜。在高円寺還有許多二手、古著店服飾店，以及特色的小店、書店與美食，等待您好好的探險一番。

TkoM 展「Vortex」（keedan授權使用）

3. TkoM 展「Vortex」

「晚上沒特別的事嗎，我們一起去銀座看展覽吧。」走進銀座最年輕的百貨公司GINZA SIX，除有銀座最大的空中花園，位在 6 樓的蔦屋書店其最大特色，就是用書籍堆砌層疊展現磅礴震撼的視覺感，並不時邀請藝術家於書店進行店內展，本次我們剛好遇到有「雕刻魔術師」之稱的藝術家TkoM首度展現木雕作品，本名 Takahiro Komuro 的 TkoM 2011 年畢業於東京藝術大學大學院美術研究科修士課程彫刻専攻，2012 與 14 年參與「SIDECORE」藝術計畫後，即開始在東京與國外進行創作，取材80、90年代文化，與藏入宗教、神話與神秘主義元素，推出的軟膠作品總以秒殺作收。此次以「漩渦」命題展示多達 15 幅木雕，Magic dragon 更以 250 公分震撼全場，讓蔦屋書店搖身變成座充滿煉金術氛圍的城堡。

銀座蔦屋書店 東京都中央区１０ 中央区銀座６丁目１０−１ GINZA SIX 6F 10:00-22:30

pâtisserie Camelia ginza（keedan授權使用）

4. pâtisserie Camelia ginza

「希謙既然我們都來到銀座了，那換我帶路，你有見過開到半夜兩點的蛋糕店嗎。」話說這可是虎編心中的口袋名單，當初好友推薦時就下定決心一定要來看看，位在銀座酒店街的pâtisserie Camelia，主廚遠藤泰介累積了都內高級飯店與法國名店的底蘊，不僅獲得諸多國內外獎項，更是世界技術大賽的亞軍。pâtisserie Camelia以國內首屈一指的馬卡龍為特色，包括麵包與蛋糕都受到相當高的好評，重點還不會很貴，由於位在的地點特殊，更是許多人買來送禮，甚至訂製蛋糕與馬卡龍撻獲得小姐芳心的首選，喜愛甜點的朋友到了銀座可千萬別錯過。（私心推薦馬卡龍與 Savarin）

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pâtisserie Camelia ginza 東京都中央区銀座7-5-12ニューギンザビル8号館1階 平日14:00～2:00 土曜日13:00～20:00 定休日日曜日・祝日

兩個在台北熟識的朋友，在東京臨時的相遇，一起尋找有趣的事物其實是件相當難得的體驗。

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