【Joker】有帽外套到花恤衫、紅西裝　小丑懾人氣勢就是這樣構成

萬眾期待的DC獨立電影《小丑》（Joker）上映僅兩周，全球票房收入已衝破$5.43億美元，早前更一舉拿下第76屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎，聲譽票房俱佳。 不少觀眾看畢電影後紛紛被Arthur Fleck的故事以及Joaquin Phoenix的演技感動。不過《小丑》的成功除了憑藉導演、編劇、演員的努力外，一眾幕後團隊同樣功不可沒。 最近，為《小丑》擔任服裝指導的Mark Bridges從幕後走向大眾，親自向大家剖析小丑服飾的箇中乾坤，讓大家藉此更了解《小丑》。

為《小丑》擔任服裝指導的Mark Bridges從幕後走向大眾，親自向大家剖析小丑服飾的箇中乾坤，讓大家藉此更了解《小丑》。（《小丑》）

編劇是故事的骨幹、備受注目的導演是電影的靈魂、演員則是把人物演活的重要角色。電影所帶來的光芒許多時候都只聚落在導演、編劇、演員身上。然而，一齣電影的誕生需要整個團隊共同發揮所長，才可成就經典。

長達兩小時的《小丑》在上映前已備受注目，不少人在電影正式公映後立馬入場觀賞。雖然並不是所有人都接受到《小丑》所承載的價值觀，但大家一致認為電影畫面、構圖、用色俱佳，極具舊年代的淒美感覺。而這份美譽當然要歸功於《小丑》的攝影團隊及造型團隊。

為電影擔任服裝指導的Mark Bridges於2017年憑電影《霓裳魅影》勇奪金像獎最佳服裝指導獎項。是次他在《小丑》再次展現功架，透過戲服把Joaquin Phoenix完美塑造成可悲的Arthur Fleck。

Mark Bridges透過戲服把Joaquin Phoenix完美塑造成可悲的Arthur Fleck。（《小丑》）

《小丑》導演及Todd Phillips及編劇Scott Silver本建議Mark Bridges為Arthur Fleck一角購入一堆具有70年代感覺的服飾。然而，Mark Bridges認為這樣的設定過於陳腔濫調，因此當他接過劇本後，先剖析Arthur Fleck的背景、個性、以及個人故事，思索與母親長年相依為命的Arthur Fleck會否自己選購衣服、抑或是假手於母親，如果是他自己選購的話，從而思索會在哪裡購買衣服、會否穿得像個小男孩、會不會重視樣貌打扮等核心問題。

Arthur Fleck與母親長年相依為命。（《小丑》）

最後，Mark Bridges敲定窮困的Arthur Fleck在蛻變成Joker前，衣服大多是從二手店購入，又或從援助機構取得。而Arthur Fleck衣櫥裡的毛衣、長褲、外套大多已經身穿多年，看起來一點也不新潮，並與母親的衣服收納於同一衣櫥內。

另外，他想到Arthur Fleck為了工作需要，必然會入手一些比較花俏的服飾，因此便為Arthur Fleck準備了一些印有圖案的恤衫、一條墨綠色長褲、一對啡色的皮鞋、一套紅色西裝，以及一些白色長襪。

Arthur Fleck為了工作需要，必然會入手一些比較花俏的服飾。（《小丑》）

至於西裝為何是紅色而不是原著內的紫色，乃因Arthur Fleck考慮到電影畫面整體感官，認為綠色、金色、紅色不單適合電影場景，而且這三種顏色相互碰撞下構成了一個強烈而好看的組合，於是小丑的西裝便由詭譎的紫轉變成耀眼且瘋狂的紅。

小丑的西裝由詭譎的紫，變成耀眼且瘋狂的紅。（《小丑》）

花恤衫與紅西裝成就Joker的瘋狂：

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而Arthur Fleck在蛻變成小丑前常穿的棕色hooded jacket，取材自1984年紐約地鐵槍擊案的凶手Bernie Goetz。身型瘦削的Bernie Goetz當年在地鐵內槍殺四名年輕黑人，引發起一場有關種族歧視、階層、罪惡率的激烈討論。Mark Bridges從《小丑》裡的地鐵殺人場景聯想到Bernie Goetz，於是便參考他的衣著打扮，為Arthur Fleck準備了一件相類似的棕色hooded jacket。

1984年紐約地鐵槍擊案的凶手Bernie Goetz（lohud.com）