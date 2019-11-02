【環保】端典品牌時尚救地球　研發「溶解」技術舊牛仔褲變新衛衣

為了紓緩氣候問題日趨嚴峻的問題，向來被指是浪費源頭的時裝界近年亦致力進行改革，先後研發及採用可減少污染的方式設計新品，讓世人在扮靚的同時，盡量減低對地球的損害。 於2012年成立的端典品牌Re:newcell將推出以可生物分解的溶解漿Circulose™製成的服飾系列，為時裝界帶來不一樣的改變。

（IG@circulose）

為解決時裝界造成大量浪費的問題，端典品牌Re:newcell早年成功研發出一項技術，讓舊T-shirt及牛仔褲轉化成可生物分解的專利溶解漿Circulose™。只需經過幾個步驟，Circulose™即可製作成新型優質紡織纖維，看起來就似是一般的製衣物料，既讓本被視為垃圾的舊衣服可獲得第二生命，亦為時裝界提供一條環保新出路。

研發Circulose的目標是將整個行業轉化為循環性，並能顯著降低時尚產業對環境的影響。 Harald Cavalli-Björkman（Circulose品牌負責人）

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Re:newcell最近宣布將與多家知名品牌合作，推出一系列全以循環再造物料製成的服飾系列。雖然品牌暫時未有公布聯乘的品牌資料及系列細節，但就確保系列所使用的物料將會是可循環再造的物料，而且必定會為大家提供質素優越、價格親民的服裝系列。

近年各大時裝品牌如CHANEL、Prada、甚至是快時裝H&M等，先後承諾會採用對環境帶來最低影響的環保物料製作服飾，早已證明環保才是時裝界的大趨勢。而Re:newcell提供的技術，無疑為時裝界提供了另一紓緩氣候問題的方案。Re:newcell與品牌合作的系列將於2020年面世，到底是跟哪些品牌聯乘，相信這是設計有多環保以外，大家最感興趣的事情。