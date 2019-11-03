【安眠醫生】熟悉畫面老是常出現　《閃靈》續集如寇比力克再生？

近年無論時裝界抑或是電影界同樣喜歡懷舊，不時推出向經典致敬的「致敬作」。「致敬作」雖有機會惹上抄襲嫌疑，但因為與經典扯上關係自不然可提高討論度的關係，不少品牌及導演仍會大膽採用經典元素創作。 《閃靈》續集《安眠醫生》（Doctor Sleep）即將上映。事隔39年，導演Mike Flanagan大膽挑戰Stanley Kubrick組典作品，話題性當然十足。而Mike Flanagan亦非常「識做」地在電影加插多個致敬場面，相似程度幾可亂真，未知大家認為新作是致敬抑或是無創意？

《閃靈》續集《安眠醫生》即將上映。（《安眠醫生》）

《安眠醫生》同樣由Stephen King撰寫，講述《閃靈》主角Jack Torrance兒子Danny在長大成人後的經歷。續集《安眠醫生》的故事主線與《閃靈》基本上再無任何關連，但導演Mike Flanagan明白電影掛著「《閃靈》續集」的旗幟，觀眾想當然會期望看到《閃靈》的影子。因此，儘管他明暸在Stephen King原著中出現的那家鬧鬼的酒店早已坍塌，但仍在續集中加入以酒店為背景的情節，藉此滿足一眾《閃靈》迷的期望。

據悉編導Mike Flanagan依照原有設計圖，為新戲重新打造《閃靈》場景。新戲最後40分鐘將會完全脫離小說情節，主角Danny將於這家鬧鬼酒店應對一連串驚慄事件。除了血染大堂一幕外，Mike Flanagan堅持不用電影《閃靈》畫面，所有畫面均重新搭建及拍攝，盡可能在不「盜用」及不用CG的情況下，為大家再一次展現《閃靈》經典畫面。

你又分得到哪張是《閃靈》，哪張是《安眠醫生》嗎？

+ 5 + 4 + 3

從預告片可見《安眠醫生》將會重現雙胞胎女鬼、浴缸老婦、小孩在長走廊玩三輪車、破門窺望等等經典畫面，就連配樂亦會源用了《閃靈》的原聲帶，相信不少《閃靈》迷看完之後都會感到份外親切。而電影亦獲得了Stephen King的認可，早前Stephen King更在個人Twitter上公開支持《安眠醫生》，為電影打了一支強心針。

（《安眠醫生》海報）

不過亦有影評人看過電影後直言那些經典畫面只不過是個幌子，《安眠醫生》與《閃靈》基本上沒有任何關係，而鬧鬼酒店在電影裡所佔的比重亦不多，指若果大家想在《安眠醫生》尋覓《閃靈》的影子，必會後悔。

《安眠醫生》將在11月7日於香港上映。到底續集中的「致敬位」真的是致敬抑或是無創意？大家屆時看過後相信自有定斷。