【村上龍】首個日本多啦A夢展覽　繽紛太陽花中尋找赤裸的靜香

本年八月，村上龍（Takashi Murakami）在個人Instagram帳戶上宣布將與東京Perrotin合作，舉辦以經典日本動畫角色多啦A夢為主題的展覽《SUPERFLAT DORAEMON》，藉此慶祝多啦A夢誕生50周年。 是次展覽是村上龍首個在日本籌辦的多啦A夢展，話題性十足。

日本當代藝術家村上龍擅以繽紛多彩及充滿童趣的風格，描繪戰後一代的混亂、空虛、乏力的情感世界。而要講述戰後一代的生活及心境，少不了影響整整日本一代人的漫畫及動畫。村上龍坦言從不避諱漫畫及二次元世界，更認為涉獵此一領域才可創作出反映屬於他那輩甚至比他年輕的一輩的作品。

日本當代藝術家村上龍擅以繽紛多彩及充滿童趣的風格，描繪戰後一代的混亂、空虛、乏力的情感世界。（IG@takashipom）

過去他本人就曾創作出Kaikai、Kiki、七色笑臉花等卡通角色，為觀眾帶來震撼的藝術作品。除此之外，十多年前村上龍亦曾被藤子不F二雄的製作公司邀請以日本知名漫畫角色多啦A夢為主題進行創作。由藤子F不二雄所創作的多啦A夢是村上龍的童年回憶，他對此角色有著說不清的尊重及情懷。因此，當年他二話不說便接受了邀請，自此與多啦A夢結下姻緣。

這些年來，村上龍不時以多啦A夢作其主題進行創作。如在2017年，村上龍便於日本國內舉辦以多啦A夢為主題的展覽。翌年再應UNIQLO邀請，推出一系列多啦A夢服裝系列，促成一場難得的三方合作。本年八月，他再與27位日本藝術家於大阪開辦《THE ドラえもん展 OSAKA 2019》，運用各人的創作特色，為大家共同展示一系列以多啦A夢為主題的現代藝術作品。

「THE ドラえもん展 OSAKA 2019」中村上龍的作品。（IG@takashipom）

村上龍 X UNIQLO系列：

+ 3 + 2

是次村上龍應東京Perrotin邀請，回歸故鄉籌辦展覽。難得回歸故鄉，村上龍亦特意以日本知名卡通多啦A夢為主題，展出為期三個月的展覽《SUPERFLAT DORAEMON》。

與兩年前的個展相類似，是次村上龍側重以平面藝術展示創意，並且盡可能以抽象藝術形式讓其簽名式圖案七色笑臉花與多啦A夢互相交融，令兩者共同併發出最絢麗、最繽紛的作品。另外，村上龍在多件作品中加入抽象的符號如時鐘、無限圖案等，藉此向達利致敬。村上龍更搞鬼地在作品中加入赤裸靜香的身影，不過官方並沒有以此作為宣傳照，而是呼籲大家要多花心思找出赤裸靜香，相信必會成為入場觀眾的焦點之一。

村上龍筆下的多啦A夢。（IG@takashipom）