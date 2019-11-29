【女裝腕錶】四款低調手錶：Tudor 1962小資品味Lady Gaga也追捧

選錶款鮮少說適不適合，倒是合不合口味更重要，有些人喜歡大錶面顯得手腕穠纖合度，有些人則選擇小錶面讓視覺看起來更加典雅，細節處理採用閃亮的讚飾，或是素雅留白，都是詮釋自我的最好方式，不過，若想選擇一隻質感與設計俱佳的精品錶，好像要存錢要存很久？

其實各大精品錶品牌都有中價系列，如果不是特定的功能款或限量款，都能到挑到許多實用耐搭的系列，以下推薦的四款約一萬元的女裝腕錶，都是各精品延伸出品牌特色的熱門款式！

【女裝手錶】$1000內小資女品牌！MVMT、Knot與閨密襯出復古簡約

# LONGINES 浪琴錶 —— Conquest Classic

要將女性優雅氣質演繹得恰到好處，絕非浪琴莫屬。曾經邀請柯德莉夏萍、劉嘉玲、林志玲等等知性女藝人為代言人，都傳達出浪琴手錶的精準和溫婉。造工設計以簡約為主軸，Conquest Classic 系列優雅美學完美展現，錶面使用抗磨損合成藍寶石，錶盤顏色使用白色珍珠母貝，並鑲有 11 顆鑽飾作為指針，潔白如月光的精緻呈現，搭配經典款精鋼錶帶，在日常中即能閃耀低調奢華，穿著素色 TEE 搭配丹寧褲，即便簡單，依然迷人。

+ 7 + 6 + 5

# MIDO 美度錶 —— Rainflower 系列

於瑞士蘇黎世創立的百年精品錶 MIDO，名字源於西班牙語「Yo mido」，意為「我衡量」。美度錶的制錶哲學是永恆設計和實用功能相結合，而不是追隨潮流。而 Rainflower 系列則展現出設計的純粹和女性特質，錶盤上的白色蓮花瓣朝天空綻放，宛如漂浮在水面之上，無論是低調奢華或光芒耀眼，每款腕錶的都經過悉心裝飾，或刻有蓮花圖案，簡潔的線條、細膩的弧線，傾訴花朵的出眾風華，配上皮革錶帶，適合著上單色洋裝搭配，煥發精緻、洗練的女人味。

+ 8 + 7 + 6

# Tudor 帝舵錶 —— 1926 系列

TUDOR 帝舵表是勞力士的副牌，品牌名稱用以英國王室的 Tudor 命名，充滿著皇家風範的帝舵錶，展現著低調奢華的美感。在近年更以功能與運動系列而為人熟知，因此在設計細節上，貴金屬裝飾運用較少，TUDOR 的色彩使用與線條展現中性，受到男女歡迎，其中的經典系列 1926，極簡的錶盤呈現出如布面般的編織感，搭配上精鋼錶帶，襯托出上班正裝風韻，戴在女性手腕上顯現不容忽視的幹練與都會氣息，這般中性風采，Lady Gaga也爭相追捧。

+ 6 + 5 + 4

# HAMILTON 漢米爾頓錶 —— Skeleton Lady

融合瑞士精準工藝和美國經典設計，百年以來與荷里活關係密切的 Hamilton 漢米爾頓享有「電影腕錶品牌」的美譽，在近期上映的《黑超特警組：反轉世界》女主角 Tessa Thompson，手腕上便戴著 HAMILTON。而 Skeleton lady 系列則呈現出龐克的機械美，玩轉鏤空元素，在機械細節融入粉色與玫瑰金，充滿女性直覺。即便秋冬穿上深色系服裝，也能藉由錶盤上的現代感，打亮一身造型重點。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】