【台灣小店】店主開鋪當「斷捨離」　製懷舊打卡空間、賣復古珍藏

夾在兩個捷運站間、不論哪邊走路來都要一會兒,在台北市民大道與建國高架交會的安靜後巷裡頭,有一幢剛開幕不久的古道具店 … nomonomo …,唸作 no more no more,「大概沒有人會無意間路過這裡吧」第一次到訪這時心裡這樣想。 nomonomo 中文店名叫作「東摸摸西摸摸」。

兩層樓的老房空間中,規劃著不同的使用內容;一樓主要販售古道具以及少許老闆珍藏的古著服飾,狹窄的走道兩旁滿佈著斑駁的鐵櫃、留下溫柔痕跡的木桌、各種用途的燈具等,走進店裡就能感受到光陰濃縮的氛圍感,爬時稍微顛簸的二樓則是有著老派磨石子地磚的攝影空間。