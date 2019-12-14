FDMTL工藝展覽銅鑼灣催生　主理人津吉學明言日本人最愛藍色

雖然Pantone將「經典藍」Classic Blue選為Color of the Year 2020，使到藍色再度成為了時裝世界的焦點寵兒，但其實對於日本人而言，無論每一年的「年度之色」是藍色與否，他們對藍色的眷戀與鍾情，都是無可動搖的：「回顧日本過百年的歷史，或者每名日本人對之於藍色的緣份，都是與生俱來的」FDMTL主理人津吉學如是說。 趁住銅鑼灣Fashion Walk與FDMTL合作，舉行一個名曰Fashion Walk × FDMTL《FDMTL Boro Replica and Denim 展覽 – 香港站》期間限定店活動，出售一系列「Mickey Collection by FDMTL」獨家限定作品之餘，也邀請到津吉學來港，接受傳媒訪問，與大家大談藍染時裝經。

FDMTL主理人津吉學上星期專誠來港出席活動。（攝影：黃寶瑩）

位於銅鑼灣Fashion Walk的FDMTL期間限定店。（Fashion Walk）

藍色與日本的緣份

雖然話藍染、BORO襤褸等技藝與衣物近年風行國際時裝界，但津吉學強調這些工藝在日本可謂源遠流長，並非當真由近年職人或時裝設計師所開鑿出來的：「其實從蓼藍等植物中提取藍色染料這種技術，早在公元7世紀就從中國南方流傳到日本，到平安時代更得到了高度發展，當中尤以德島縣藍染的最為有名，素有「Japan Blue」之美譽」；至於BORO襤褸則源自17世紀的江戶時代，本洲東北的青森縣，是當地農民世代相傳的服飾和生活用品。」

藍染、襤褸文化在日本當地世代相傳。（www.xuehua.us）

津吉學：「留意這些注入了藍染技術襤褸，在遙遠17世紀之時，不過是基層不過的平民生活品等，與彰顯虛榮與品味的時尚文化根本扯不止半點關係，卻一直植根於日本人的生活模式與美學思維之中，過百年的歲月裡都是如此，所以有人問世間之上，有着紅染、柿染、泥染等等不同物料、不同色調，何解現代日本品牌總是對藍染情有獨鍾似的？想來正是因為藍色早已植根日本民族的思緒之中，世代相傳的延續下去。」

津吉學由日本帶過來展示的過百年古董襤褸。（攝影：黃寶瑩）

Vans是FDMTL的伯樂

然而，即使藍染工藝的價值並非來自現代人，但將它革新成時裝潮流世界的重點產物和美學元素，這一功勞，日本當代的職人可謂居功至偉，FDMTL正正是其中一個出力最多的單位，津吉學：「其實傳統的襤褸經已是十分漂亮（例如眼前這件我特別由日本帶過來展示的過百年古董襤褸），經已是無可挑剔了，所以話將傳統工藝現代化，時尚化，實在並非這類傳統物品有任何不足之處，只不過是我輩這些職人希望用另一個創新的方式，展示這些傳統技術吧！」

展覽展示許多FDMTL的與各大品牌聯乘合作單品。（攝影：黃寶瑩）

而由於日本的現代文化，一直深受美國文化所影響，所以當藍染、襤褸等工藝要與現代元素所結合的時候，就很自然地取材自美國的生活單品，例如visvim會將染藍古布注入到印第安風情與羽絨機能外套之中；Porter Classic會以藍染工藝製作美式捧球褸；至於FDMTL，津吉學就很喜歡找來源自美國的Vans、Danner及New Era等品牌合作，以精湛的古布Patch Work拼貼技術，製作出Baseball Cap和Slip-on及Era板鞋等單品。

“Japanese Patchwork”系列。（攝影：黃寶瑩）

問到哪一個品牌的乘聯合作最為深刻，津吉學就直指非Vans莫屬：「首先Vans絕對是對現代流行文化有着深遠影響力的超級品牌，我個人早在90年代就一直著用他們的出品，及此2015年FDMTL 10周年的時候，我就很榮幸地成功與Vans合作，推出Vans × FDMTL 10th Anniversary “Japanese Patchwork”系列，創新地將藍染和襤褸色彩的Patchwork工藝植入球鞋之上，在當時的確是一個於業界十分少見的創造，直至現在就經已成行成市了！」

VAN JACKET。

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「此外，與日牌VAN JACKET合作60 年代復古風Jacket，也是我十分喜歡的設計，很多外國人一聽到VAN JACKET，就總會先入為主以為是指美國品牌Vans，其實非也！VAN JACKET可是一個誕生在1948年的日本品牌，由我國傳統時裝文化倡導者石津謙介所創立，主打美式常春藤Ivy Style，在50-60年代風行東京（特別銀座一帶），更促成當時一個名曰「Miyuki族」的次文化現象，可說是日本第一個具規模的次文化現象，當年叫衞道之士揣之以鼻，時至今日卻是不可多得的文化遺產，所以能夠與VAN JACKET合作，絕對是FDMTL的榮幸。」

限量版Walking Mickey T恤。

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《FDMTL Boro Replica and Denim 展覽 – 香港站》期間限定活動

說回今次與銅鑼灣Fashion Walk合作的《FDMTL Boro Replica and Denim 展覽 – 香港站》，為期一個月的（2019年12月2日至2020年1月2日）的活動裏，津吉學不但帶來一系列自家BORO古董收藏、FDMTL歷年聯乘珍品和FDMTL自成一派的牛仔褲系列來作展示用途外，亦與Fashion Walk和MickeyMouse官方合作，打造一系列「Mickey Collection by FDMTL」潮流單品，包括T-shirt、Tote Bag以及Bandana等矚目單品，全部只會在FashionWalk FDMTL的期間限定店內作獨家發售，全球只此一家，藍染愛好者務必關注。

Fashion Walk × FDMTL 《FDMTL Boro Replica and Denim 展覽 – 香港站》

日期：2019年12月2日至2020年1月2日

地點：銅鑼灣Fashion Walk 記利佐治街11-19號地下12-14號鋪