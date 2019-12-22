【Savnac】川久保玲大戰草間彌生　日系膠錶雲集時尚、音樂與藝術

早前，有傳著名鐘錶集團Swatch Group在香港裁員近百人，而亦有報導指瑞士總部於11月份價格低於200美元（約1,560港元）腕錶出貨量大跌20%，可見這以價錢貼地、設計時尚見稱的塑膠腕錶正面臨重大挑戰。 此外，日本有一新膠錶品牌同樣衝著Swatch而來，其潮流色彩甚至是過之而無不及。

Savnac理念就是將錶面變成畫布（Sanvac）

所說的是Savnac，這來自日本東京品牌的名字看似古怪，其實是將畫布的英名Canvas調轉而成，是貫徹品牌「Watch As Canvas」的設計理念，錶面對她們來說就等同一塊畫布，是藝術創作的媒介。

Savnac的包裝設計跟Swatch相近（Beams）

點擊重溫Swatch的Art Watch設計：

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Savnac的設計理念某程度上是承襲自Swatch。一直以來Swatch不時找世界各地藝術家合作Art Watch，所以「世界上最小的畫布」之稱，曾經聯乘的藝術家多不勝數，當中包括很多大名，遠至Keith Haring、Helmut Newton、橫尾忠則，近至Ian Davenport、Damien Hirst，不約而同出現在這膠錶的錶面上，不少設計更成為收藏家、藝術投資者的目標，以去年Swatch為紀念米奇老鼠90歲大壽跟Damien Hirst合作的限量版，錶面用上他於2012年以簽名式波點構成米奇抽象畫作《Mickey》，只生產1,999枚的黑面設計Spot Mickey，在拍賣網站eBay最高價格是12,970港元，比不少機械錶還要貴，可見Swatch Art Watch的魅力。

Watch As Canvas. Savnac Watch

按圖看Christopher Brown的音樂人系列：

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作為後來者，Savnac可以說是複製了Swatch的成功方程式，除設計夠時尚外，也具備話題性，每個系列找來不同藝術家合作，像美國藝術家Taylor Silk以自畫像方式來探索酷兒文化、文學；英國藝術家Christopher Brown則以The Beatles、The Rolling Stones、Queen、David Bowie等經典樂隊、音樂人為主題；日本插畫師Cottonpan則向他最愛的時裝、藝術、Hip Hop音樂致敬，看到山本耀司、川保久玲、草間彌生、Beastie Boys、De La Soul等熟悉面孔；還有以惡搞聞名的日本藝術家加賀美健（Ken Kagami）。至於跟宮下貴裕的時尚品牌TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.聯乘，亦是替Savnac打響名堂的重要作品。

不論是藝術、音樂，還是時尚的愛好者，Savnac都會是他們手腕的新寵。

川保久玲人像畫是日本藝術家Cottonpan創作（Rakuten）

點擊看Cottonpan畫作和所畫的原貌：