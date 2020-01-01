抖音男孩一夜爆紅！Céline為他打破慣例　紐約時報讚：明日之星

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Celine 從過去的簡約都會感，到 Hedi Slimane 接手後創造出一種復古、個性的氣息，品牌的扭轉跟變化一直是當今時尚圈熱議的話題。Celine 在日前公佈了一張男裝形象照再次引起熱議！品牌打破過去不使用網紅拍攝形象照習慣，這次找來在抖音 TikTok 上擁有 760 萬粉絲的男孩 Noen Eubanks 拍攝品牌形象照！

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Facebook、YouTube 到 Instagram 等社群媒體的崛起，不只造就了很多 104 上找不到職缺的新行業，更讓新世代的人能用更多管道宣傳自己！一直以來被認爲充滿屁孩的社群媒體抖音 TikTok，透過有趣的轉場及各種結合時下音樂的組合，以動態影像為主的創作，讓該平台成為新世代最喜歡的網路社群媒體。

誰是Noen Eubanks？

眼神帶的陰鬱身材瘦削的男孩 Noen Eubanks 出生於 2001 年，目前居住在美國東南方的喬治亞州，他跟一般的美國男孩一樣，喜歡滑板及線上遊戲，過去也曾在 YouTube 發表過個人的影片，但成效並未顯著，直到有一次於抖音發表一支和哥哥開玩笑的影片，因有趣的畫面加上他俊俏的外型，讓他短時間內獲得不錯的評價。

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紐約時報譽為名日之星

他活潑的影片以及極高的更新率，讓他的抖音人數急遽增加，在今年八月更受到紐約時報的注意，用標題「The Future Teen Stars of America Live on TikTok（抖音上未來的明日之星）」做了一個篇網路報導，報導中寫到他在 2018 年創立頻道短短的時間內就破了百萬追蹤，許多品牌也開始相中他做了不同的合作，「我想我下一個計劃是買一個國家。」簡單一句話看得出他的單純外，也看見他對未來的野心。

關於風格

Noen Eubanks 爆紅的過程除了有趣的影片外，對於自我的風格也是他的迷人之處，多彩的髮色加上運用眉筆、眼線筆在臉上塗鴉的愛心以及曬傷妝，有別於男生網紅一貫的陽剛外型，可愛的中性的風格更讓他受到時尚媒體《Dazed》的青睞，對於打扮及妝容他稱自己的風格為「softboi」（softboi意指造型中性風格，氣質類似草食男氣息的男孩），隨著每週每月不同的髮色，讓他在影像上永遠都這麼的特別。

Celine下一步？

過去從不跟網路紅人合作的 Celine，這次也被 Noen Eubanks 獨特的氣質給吸引，過去 Hedi Slimane 的影像作品中就時常出現滑板、搖滾等次文化青年的影象，這次與 Noen Eubanks 的合作拍攝，便是將 Hedi Slimane 個人色彩帶入的最佳典範，未來的 Celine 或許不會是你印象中那個都會感十足的模樣，但它絕對會是新時代年輕人，最關注的品牌之一。

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