Micro bag已過時！前Kenzo創意總監推「離家出走」超巨型Tote Bag

熱愛時尚的人，絕對對 Opening Ceremony 這家店一點都不陌生，由閨蜜雙人組 Carol Lim 和 Humberto Leon 所成立，其店舖從最初選進各品牌的單品，到後期則開發同名品牌 Opening Ceremony，惡搞有趣的風格讓該品牌擁有一大票粉絲，這次Opening Ceremony在紐約地鐵站拍攝一支宣傳廣告，一款超乎常理尺寸的大袋子，來回卡住閘門的畫面，讓這款異常大的怪包，成為代購被問爆的時髦單品！

如果你對 Opening Ceremony 很陌生，但至少你一定看過 Kenzo 最著名的老虎頭上衣！品牌創辦人 Carol Lim 和 Humberto Leon 兩人曾接手 Kenzo 創意總監一職長達八年的時間，這八年兩人創造出老虎頭上衣及眼睛 Tee 等膾炙人口的設計。

在兩人執掌的這段時間，Kenzo更攜手快時尚品牌 H&M 打造出一系列引發排隊熱潮的設計，Carol Lim 和 Humberto Leon 兩人懂得年輕人的胃口，加上選品與設計擁有大膽的色彩，讓 Opening Ceremony 在時尚圈樹立獨特的風格。

兩人於日前卸下 Kenzo 創意總監一職後，依然在個人的店舖及品牌 Opening Ceremony 中發光發熱，在官方的 Instagram 中不定時放上新品設計，持續吸引著喜歡街頭頭潮流的人們！而這次品牌用一款超大托特包再次抓住眾人的目光！無厘頭幽默的商品設計，先別管它實用不實用，光是這個巨無霸的尺寸，妳揹出去就會超級吸睛！

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