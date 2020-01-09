【Caterpilar 】「CAT」與貓無關！精製工靴品牌　錘鍊出粗獷美學

它曾專注於打造耐久性與舒適度兼具，也經得起耗損考驗的工作靴；它永不妥協，妥善保護每一位工人的雙足，使他們能夠安全無虞地工作。

若要考究「CAT」三個字的來由，那可是名聲顯赫。而上溯它的製鞋工藝歷史與直系血統，也可以追溯到足足 130 年前，這到底是怎麼回事呢？（IG@charm_chitra）

承襲世界最大的重工機械製造商 Caterpilar 公司之名，加以 WWW 集團百年豐富的製鞋經驗， CAT 如今不再只是一個工作靴品牌如此簡單，不斷推陳出新，創造出一雙雙外型與性能兼具，質感和時尚並存的特色鞋款，最重要的，它仍是能伴你上山下海的拓行者！就讓搭編與你一同了解，這間如此性格的工作靴品牌 CAT 到底有什麼歷史吧！

▼▼▼按圖放大，先看看CAT的源頭和品牌意義▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

品牌特色

近年來，品牌除了堅持一貫的強韌實用性，也著力開發符合潮流趨勢、當代美感的鞋履。粗獷的設計美學，表現 CAT 始終如一的態度，也恰巧順應近年 OUTDOOR 與軍工裝大勢，強烈且硬派的 CAT 靴款正好是時代所需。

此外，自專精工作靴時代，便已經發展成熟的專利設計、材質選用，也使 CAT 的鞋款有別於他者，具備獨特而強大的優勢。不論是防水性、保暖性，根據不同環境需求，品牌透過不同設計與材質鞋款，達到最佳效果。

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以工業等級的嚴格標準製成，增加耐用性與保護力，也特別強化穿著時的舒適表現，讓著用者在自在穿搭之餘，也能享受柔和腳感，並且不論久站久穿，雙足仍處於最妥適的保護中。皮革鞋款採用經典的固特異製鞋法，工序繁瑣且成本不貲，卻能大幅延長鞋子的壽命與舒適性，CAT 想打造的鞋子，不是消耗品，而是能陪伴著用者堅持不懈，持續前行的人生夥伴。每一位穿著 CAT 的朋友，都是自己生命中，勇往直前的拓行者！

+ 6 + 5 + 4

Dappei 結語： 好的電影值得一看再看，好的衣服足以一穿再穿，一雙好鞋自然也該有這樣的本領。在這個資訊空前爆炸的年代，你是否也為琳瑯滿目的新鞋款感到眼花撩亂呢？經典，只要一雙足矣，不只外型要吸睛，舒適度與耐穿性更是關鍵。CAT 的鞋款正能滿足以上需求，終於不用擔心找不到一雙耐穿，且能自在搭配各個時代與風格的好鞋了。

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原文：歷經百年淬鍊，堅守強韌性格，經典工作靴品牌「CAT」的歷史你不能不知道！

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