葉問轉行？　陳冠希邀請甄子丹宣傳全新絲綢AF1波鞋

號稱宇宙最強的葉問，在打入日本皇軍、西洋拳王、泰臣和美國海軍陸戰隊之後，還有甚麼可以打呢……卻原來是打入潮界！

打人打對無對手，葉問索性打入潮界算～（電影截圖）

初代紅色“1WORLD” Air Force 1

近年CLOT與Nike合作的Air Force 1絲綢系列，可謂在潮流界掀起滿城風雨，繼初代紅色“1WORLD” Air Force 1之後，這些年來亦發展出“SILK”、“ROYALE UNIVERSITY BLUE SILK”以及 "BLACK SILK" 等別注限定配色，濃厚的古典中華風配以可扯破雙層鞋身，成功在世界各地（特別中國內地）引來瘋狂搶購潮。

1月21號就會正式推出“ROSE GOLD SILK”玫瑰金Air Force 1，售價為$1,799HKD。

是為最後一雙與Nike合作的絲綢鞋款系列。（hypebeast）

而日前發佈，1月21號就會正式推出“ROSE GOLD SILK”玫瑰金Air Force 1，更因為主理人陳冠希「近年內不會再有絲綢鞋款推出」這一番話，從而被解讀成最後一雙與Nike合作的絲綢鞋款系列，使它的注目度來得更高，炒至天價注定無可避免。

型唔型先？（CLOT）

太極大師麥寶嬋。

為了隆重其事這對傳聞中的最後一擊，CLOT昨日就剎有介事地找來宇宙最強的甄子丹出來穿上球鞋，來為這對“ROSE GOLD SILK”Air Force 1拍攝宣傳照，更鄭重地當真打起功夫起來。雖然不是大家預期的詠春拳，而是虛空若水的太極，但現實中的甄子丹卻的確和太極大有淵源，事關他的母親麥寶嬋，正正是當世有名的太極宗師，也是太極協會的創始人。只見在功夫和燈光的影襯下，這對“ROSE GOLD SILK”深具奢華貴氣之餘，也有幾份女兒家的陰柔意味，更彷如農曆新年時常穿的錦襖一樣，滿載節日氣氛，黎緊拜年的時間著上它，就一定貼題應節不過了！（如果我們當真買得到的話……）