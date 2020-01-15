【佐伯俊男RIP】情色畫家為John Lennon畫封面　也曾惡搞披頭四？

日本情色畫家佐伯俊男於去年11月逝世，享年74歳。 佐伯作品多年將性愛、暴力並置，獵奇背後卻蘊含了日本傳統浮世繪、武士道等元素，其創作更得寺山修司和John Lennon雙雙加持 。

日本情色畫家佐伯俊男於2019年11月21日逝世，享年74歲。（Toshio Saeki）

昨日（14日），日本情色畫家佐伯俊男官網突然公布消息，指畫家已於2019年11月21日逝世，享年74歲。

佐伯俊男創作將日本傳統鬼怪、武士道、浮世繪等共冶一爐。（Twitter@Toshio Saeki）

情色與暴力：由浮世繪到日本B片

佐伯俊男最為人樂道的，莫過於其離經叛道的情色畫作。佐伯畫作中露骨踩界的性愛場面，18禁之餘亦顛覆傳統道德底線。畫中未成年兒童、和尚、尼姑，以至日本鬼怪、重口味SM場面共冶一爐。佐伯畫作不難看出浮世繪的影子，傳統浮世繪不乏春畫、武者繪等題材，佐伯一方面在舊有主題上去得更暴力更獵奇，另一方面亦改良出一套自家浮世繪印刷方法，完成線稿後以現代印刷四式標色方式記明顏色比例，再交由雕版師、刷版師印製。

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佐伯俊男畫作充斥血腥場面，cult味甚濃，事實上，這位情色畫家亦自小偏愛充斥暴力場面的武士時代劇和B片。加上日本戰後情色產業迅速發展，黑社會街頭暴力隨處可見，佐伯於70年代專注情色創作，可謂將社會情慾橫流和嗜血一面放大呈現。

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寺山修司、John Lennon雙雙加持

佐伯自1970年自費出版個人畫冊，當中詭異大膽創作，能獲日本鬼才導演寺山修司青睞實在不足為奇。後者作品同樣以風格奇幻異色著稱，而寺山修司亦識英雄重英雄，指佐伯創作「以一支筆召喚死亡」，對他讚譽有加。如此獵奇畫風讓佐伯於70年代在東京竄紅之餘，亦讓他走入歐美大眾眼前。John Lennon與小野洋子1972年合輯《Some Time In New York City》封面上就印有佐伯情色畫作。鮮為人知的是，原來佐伯也曾在雜誌發表惡搞Beatles的「春宮圖」，Beatles四子互相依偎的畫面，只能說非常「佐伯俊男」。

佐伯俊男雖然於去年11月離世，然而這位情色大師在高年依然在各地舉辦展覽、出版畫冊。去年1月，佐伯就曾於台灣舉行作品展，展覽期間同步推出佐伯首本中文畫冊《万象回帰 Banshou Kaiki：佐伯俊男画集》。對於佐伯畫迷而言，畫家死訊可謂相當突然，只願這位異色天才在天堂安息。