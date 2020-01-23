2019年10大最具影響力時尚名人　新潮流指標不再被「高瘦白」規範

過去在伸展台上，氣質與眾不同的超模女孩成為許多人嚮往的時尚 Icon，電影中每個塑造的經典角色，更會讓人對那些女星有所投射。今年依然有許多很酷的明星正帶領著時尚的風向，根據網路平台 Lyst 的統計，有些時尚新勢力正在崛起，讓我們一起回顧 2019 年有哪些名人已成為許多年輕人 Icon！

▼▼按圖放大，先看看「十大最具影響力時尚名人」榜上有那些名人，下文有更詳盡介紹▼▼

+ 7 + 6 + 5

梅根馬克爾（Meghan Markle）

梅根馬克爾是近年來最具話題的皇室成員，從模特兒及演員的背景到經歷過一段婚姻再嫁給哈利王子，她的過去一直以來都是媒體追逐的焦點。走進皇室生活後，她不穿絲襪、熱愛褲裝及拍攝性感的婚紗照，加上公開場合時髦的穿搭，她用都會女性的態度突破皇室死板的風格，從內在到外在，她無疑都是女孩心目中的指標。

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+ 3 + 2

添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）

以電影《以你的名字呼喚我》擄獲一票少女的心，現年 23 歲的提摩西夏勒梅是當今歐美電影圈最閃亮的一顆星！被網友用英文諧音取為甜茶的他，在紅毯上的穿搭就有如他的暱稱一樣，沒有歐美男星一罐的陽剛搭配，帶點陰柔設計的服裝搭配，提摩西夏勒梅成功的用微甜的花美男形象，創造出自己獨特的時尚氣息。

+ 7 + 6 + 5

千黛亞（Zendaya）

大家對於千黛亞的印象大概是她演出《蜘蛛人：返校日》時的傑出表現，早年從模特兒出身的她，除了電影的作品外，過去也曾是迪士尼影集中的常客，帶點英氣的長相，讓她從出道以來的穿搭，都鮮少有女星一貫的柔美感，在近年多次穿著褲裝的她，帥氣已成為千黛亞的時尚招牌。

+ 6 + 5 + 4

怪奇比莉（Billie Eilish）

獨特的唱腔加上有趣的編曲，再搭配上厭世臉，Billie Eilish從音樂作品到個人的造型都有一套獨特的搭配法則。看似非主流的她卻擁有熱愛小賈的少女心，這樣的反差萌讓她擁有一票粉絲，而她大膽的用色與寬鬆的街頭風格，也成了許多女孩搭配時的模仿對象。

+ 5 + 4 + 3

Cardi B

歐美近年將 「前凸後翹」 這個獨特的美感推向顛峰，其中歌手Cardi B的前衛風格也跟上這波風潮！除了有傑出的音樂作品外，直率的個性也讓她的新聞點不斷，有趣的穿搭方式更讓她近期成為許多時尚活動的焦點，近日更曾被邀請看秀，成為 Chanel 的座上嘉賓。

+ 7 + 6 + 5

BLACKPINK Lisa

韓國女團 BLACKPINK 的成員各有特色，除了獨特氣質的 Jennie 被稱作「人間香奈兒」外，另外，就是 Lisa！她是去年時尚界討論度最高的女孩。在 Coachella 音樂季上因為怎麼樣都甩不散的齊劉海而登上熱搜，獨特的氣質加上先前頂過網路霸凌風波後堅強的特質，讓她被時尚品牌 Celine 相中，不只是品牌秀上嘉賓，還是 Celine 時常合作拍攝的對象，也因為如此她的穿搭也成了所有女孩討論的對象。

+ 6 + 5 + 4

Kylie Jenner

出生在話題世家的凱莉詹娜，用個人的美妝品牌擠進富比世，更用獨到的品味，讓許多女孩爭相模仿她的穿搭，從生活態度、創業到她對小孩的照顧及教育都有自己的一套法則，凱莉詹娜已經不只是時尚表率，她當代女性的思維，更成為女孩對於的人生目標。

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+ 7 + 6 + 5

Lizzo

在音樂作品中傳達呼籲女性重視自我價值、身體自愛及情慾自主的莉佐，讓所有棉花糖女孩活出新的自己，渾厚的嗓音搭配一流的長笛功力，讓她的單曲〈Juice〉在短時間內就擁有千萬點擊率，連歌手Rihanna都曾為她表演鼓掌，而「我佔據的這些空間不只是為了我，而是為了所有想被看見的非裔女孩。」一句話，更讓她成為所有女人的力量。

+ 4 + 3 + 2

Harry Styles

從偶像團體一世代出道的Harry Styles，較俏的外型加上唱起情歌勾人的嗓音，讓她擁有一大票女粉絲，近年與 Gucci 有密切合作他，為品牌拍攝的各組形象大片，更讓他的時尚風格深植人心。

+ 5 + 4 + 3

比利波特（Billy Porter）

在91屆奧斯卡以一身西裝配上大澎裙的搭配獲得滿堂彩的演員比利波特，從百老匯的表演者出道，近年來因演出 Netflix 的美國影集《姿態》而受到許多人注意，身為同志演員的他，在奧斯卡上，以西方正式場合時男生必備的西裝及黑色領結，混搭女生的正式禮服，他稱這次的紅毯為行為藝術，希望用服裝去宣告性別認同的自由。

+ 5 + 4 + 3

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