【情侶裝】 二人唔使一式一樣！台灣情侶示範「異中求同」式穿搭

曾經聽過這樣一句話：「和一個人在一起，是讓你做每一件事都充滿動力，對未來滿懷期待，那你就沒有愛錯人，最合適的感情是彼此陪伴，成為對方的陽光。」別誤會，這篇不是在寫戀人絮語，而是我看到 Andy 與 Nien 這對交往才半年，處於甜蜜期的小情侶，最直接的感受。並非這小倆口表現得多沒甜蜜，而是在一個眼神、一個小動作，還有拍照所展現的默契。在 Nien 給我看她的ig之後，我更確認這樣的感覺，畢竟，Nien 原本的穿著可是很女生的韓風。

穿著風格不在同一掛的 Andy 與 Nien，「我是看長相的，因為她長得很漂亮，」（快給我一副墨鏡，好閃），Nien 在 ig 上曾寫這樣寫：「每次見面都要說一百次我很漂亮的噁心鬼，連素顏都說好看大概是真愛了！」Andy 說Nien 穿什麼都好看，不會特別去干涉她要穿什麼，不過，相處久了，你影響我、我影響你，「妳不到半年就被同化了，」我笑著跟 Nien 說，「對呀，怎麼會這樣！」雖然嘴上抱怨著，從 Nien 的表情看得出是心甘情願，而且Andy 身為 NEEDHOW 潮流線上店鋪主理人，Nien 都不用買新衣服，「他衣服那麼多，我穿他的就好。」（瞬間再被閃）

這次 ⟪KEEDAN⟫ 與 SWATCH×YOU 訂製系列快閃店，還有 IG 穿搭社團「GO.SWAG」合作情侶穿搭募集，一般所謂的「情侶穿搭」等同於穿得一模一樣，讓人卻步。Andy 說：「只要重點色系、圖案有搭即可，我們出門前會彼此問下今天有想穿什麼顏色嗎？即便 Nien 穿的很 lady，只要顏色有互搭到就會有 couple 感。」

拍攝當天看著 Andy 與 Nien 的穿著，跟情侶募集的照片，似乎感覺到有些不同，緊­盯了幾秒鐘，我發現原來是吊帶褲不同了。Andy 跟 Nien 把吊帶褲交換穿了，這就是兩人穿搭的有趣之處。漁夫帽、條紋襯衫、吊帶褲加上同款 Converse All Star，還有白襪，相似又在細節有著不同。

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About Go.Swag

「We are “Go.Swag”」，這是成立才半年的 IG 穿搭社團 Go. Swag 寫在自介的話，所謂的 Swag 是從 「swagger」簡化而來，形容一個人做事的調調很酷， He’s got swag 或He did it with swag，都是形容一個人很厲害。好了，扯遠了，回到 Go.Swag，主理人 Pom 說 Go.Swag 不會侷限風格，只要穿著有態度，無論是 Go. Swag 自行拍攝，投稿或是 repost，都希望能傳達對於穿搭的熱情與自我風格的堅持。同時，Go. Swag 每天會有專欄介紹不同風格、店鋪、球鞋等不同風格的穿搭，小編還會不定期的各大品牌活動連出任務。

我想用這段話來總結兩人的情侶穿搭，「第一眼看到兩人相似卻略有不同的穿著，是一種情侶的歸屬感，兩人看到彼此是一種安全感，而我們看到 Andy 與 Nien 則是感受到了幸福。」

▼▼▼按圖放大看更多Andy與Nien的情侶穿搭▼▼▼

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【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】