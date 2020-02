【情侶裝】 二人唔使一式一樣！台灣情侶示範「異中求同」式穿搭

曾經聽過這樣一句話:「和一個人在一起,是讓你做每一件事都充滿動力,對未來滿懷期待,那你就沒有愛錯人,最合適的感情是彼此陪伴,成為對方的陽光。」別誤會,這篇不是在寫戀人絮語,而是我看到 Andy 與 Nien 這對交往才半年,處於甜蜜期的小情侶,最直接的感受。並非這小倆口表現得多沒甜蜜,而是在一個眼神、一個小動作,還有拍照所展現的默契。在 Nien 給我看她的ig之後,我更確認這樣的感覺,畢竟,Nien 原本的穿著可是很女生的韓風。

穿著風格不在同一掛的 Andy 與 Nien,「我是看長相的,因為她長得很漂亮,」(快給我一副墨鏡,好閃),Nien 在 ig 上曾寫這樣寫:「每次見面都要說一百次我很漂亮的噁心鬼,連素顏都說好看大概是真愛了!」Andy 說Nien 穿什麼都好看,不會特別去干涉她要穿什麼,不過,相處久了,你影響我、我影響你,「妳不到半年就被同化了,」我笑著跟 Nien 說,「對呀,怎麼會這樣!」雖然嘴上抱怨著,從 Nien 的表情看得出是心甘情願,而且Andy 身為 NEEDHOW 潮流線上店鋪主理人,Nien 都不用買新衣服,「他衣服那麼多,我穿他的就好。」(瞬間再被閃)

這次 ⟪KEEDAN⟫ 與 SWATCH×YOU 訂製系列快閃店,還有 IG 穿搭社團「GO.SWAG」合作情侶穿搭募集,一般所謂的「情侶穿搭」等同於穿得一模一樣,讓人卻步。Andy 說:「只要重點色系、圖案有搭即可,我們出門前會彼此問下今天有想穿什麼顏色嗎?即便 Nien 穿的很 lady,只要顏色有互搭到就會有 couple 感。」

拍攝當天看著 Andy 與 Nien 的穿著,跟情侶募集的照片,似乎感覺到有些不同,緊­盯了幾秒鐘,我發現原來是吊帶褲不同了。Andy 跟 Nien 把吊帶褲交換穿了,這就是兩人穿搭的有趣之處。漁夫帽、條紋襯衫、吊帶褲加上同款 Converse All Star,還有白襪,相似又在細節有著不同。

+ 4 + 3 + 2

About Go.Swag

「We are “Go.Swag”」,這是成立才半年的 IG 穿搭社團 Go. Swag 寫在自介的話,所謂的 Swag 是從 「swagger」簡化而來,形容一個人做事的調調很酷, He’s got swag 或He did it with swag,都是形容一個人很厲害。好了,扯遠了,回到 Go.Swag,主理人 Pom 說 Go.Swag 不會侷限風格,只要穿著有態度,無論是 Go. Swag 自行拍攝,投稿或是 repost,都希望能傳達對於穿搭的熱情與自我風格的堅持。同時,Go. Swag 每天會有專欄介紹不同風格、店鋪、球鞋等不同風格的穿搭,小編還會不定期的各大品牌活動連出任務。

我想用這段話來總結兩人的情侶穿搭,「第一眼看到兩人相似卻略有不同的穿著,是一種情侶的歸屬感,兩人看到彼此是一種安全感,而我們看到 Andy 與 Nien 則是感受到了幸福。」

▼▼▼按圖放大看更多Andy與Nien的情侶穿搭▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】