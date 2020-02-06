【安藤忠雄】建築大師再跨界　聯乘BVLGARI腕錶反思時間的意義

早於廿年前，日本建築大師安藤忠雄曾跨足時裝界，為Giorgio Armani打造騷場之餘，亦曾為品牌設計博物館。 這位建築大師再挑戰新領域，聯乘BVLGARI推出兩款限量腕錶。 錶款貫徹安藤忠雄式簡約美學之餘，亦蘊含了建築師對時間的反思。

日本建築大師安藤忠雄不時作跨界聯乘合作（BVLGARI）

日本建築大師安藤忠雄向來擅用清水混凝土作主要建材，設計結合幾何圖形，將自然元素融入建築，簡約中帶一份禪意。若將建築師的設計理念移植到腕錶之上，不知又會如何？

最近，BVLGARI就找來這位國寶級建築師推出限量腕錶聯乘。聯乘系列以Octo Finissim設計為藍本，推出一款由鈦物料製成的自動上鏈和由碳物料打造的自動上鏈陀飛輪共兩款腕錶設計。

安藤忠雄聯乘BVLGARI腕錶（BVLGARI）

這次腕錶聯乘當然並非安藤忠雄首次跨界合作。早於2001年，這位建築大師就獲Giorgio Armani青睞，着手將前身為朱古力工廠的廢棄建築，打造成品牌如今的專屬騷場Armani/Teatro。2015，雙方再次合作，由安藤忠雄打造位於Armani/Teatro對面的Armani/Silos博物館。2019年，安藤忠雄辦個人回顧展「The Challenge」，再將展覽帶到自己設計的Armani/Silos中舉辦，可謂別具意義。

按圖看更多Armani/Silos設計：

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上幾次和品牌合作，安藤忠雄都以建築師身份參與。這次他再踏足時裝設計，與BVLGARI合作推出聯乘錶款，作新嘗試之餘，亦不忘將其獨有建築美學帶到手錶之上。兩款腕錶錶殻和錶帶均經過噴砂處理，乍看略帶粗獷，隱約呼應着安藤忠雄質樸的混凝土建築。錶面設計貫徹簡約，只有指針，沒有數字，錶背則印有安藤忠雄簽名。不過設計最特別的，莫過於錶盤上的螺旋型圈紋設計。

點擊細看腕錶設計跟安藤忠雄建築的關係：

安藤忠雄建築作品不乏環形設計多年來，其中最著名的，莫過於他在1994年設計的兵庫縣「木之殿堂」。而這次聯乘錶款上，一波波圓形圈紋隱約對應着安藤的幾何建築美學外，設計原來亦借鑑了日本枯山水庭院中的同心圓波紋。圈紋連綿不斷，寓意時間長河無盡流淌。

不過聯乘系列屬限量發售，鈦物料款式限量200隻，而碳物料款式更是超限量8隻。目前日本官網上錶款已售罄，大家還是下回請早。