【MM6】倫敦時裝周前放震撼彈　聯乘The North Face重構山系經典

MM6 Maison Margiela 在倫敦時裝周發布FW2020系列前夕，突然投下一枚震憾彈，宣布與The North Face首度推出聯乘系列。
MM6一向甚少聯乘，這次又突然挑戰起戶外機能風格，實在騷未行，先興奮。
Maison Margiela MM6將首度聯乘The North Face推出Expedition System系（Maison Margiela）
MM6 Maison Margiela將於後日（16日）回歸倫敦時裝週，發布FW 2020系列。就在發布前夕，品牌再有重磅消息流出。 昨晚，MM6在instagram宣布，FW 2020系列將首度聯乘 The North Face，可算是一大震撼彈。
近年戶外機能服飾興起，加上聯乘當道，The North Face順勢成為大熱聯乘品牌早已是眾所周知。除了近乎每季常規的Supreme聯乘，2017年品牌和Sacai合作，2019年和Dover Street Market 、Brain Dead、National Geographic等聯手，都為大眾帶來不少驚喜。
按圖重溫The North Face 近年聯乘：
相比The North Face，MM6卻是極少推出聯乘系列。對上一次聯乘已追溯至2011年，當時品牌聯同Opening Ceremony推出秋冬膠囊系列。當年系列不乏color block大膽撞色之餘，亦貫徹MM6 的wearble風格。
回顧The North Face聯乘Opening Ceremony系列：
睽違多年，MM6再度聯乘，竟然挑戰起戶外機能風格和The North Face合作。暫時聯乘系列僅有一件Expedition System Mountain Jacket 曝光。Expedition System系列於1980年面世， The North Face設計時特別加入可拆式分層內襯，以抵禦嚴寒天氣。
暫時聯乘系列僅有一件Expedition System Mountain Jacket 曝光（Maison Margiela）
多年來和戶外機能不大能沾上邊的MM6，這次選擇聯乘The North Face的經典款式外套，實在能人始料不及。MM6表示，Expedition System 系列有不少細節處可供用家自行調整、改動，這和MM6多年解構設計有異曲同工之妙。這次雙方合作將MM6和The North Face的不同元素結合，務求令設計保護性能更佳。
從曝光照看來，設計保留The North Face經典黑色膊位設計，以及原版Expedition System Mountain Jacket的頸邊束口位。外套左胸上印有MM6標誌，右胸則是The North Face logo，聯乘最特別之處，可算是連帽上另外加入的buckle細節。MM6亦指，這次聯乘特別選用鮮色設計，採用機能物料，保留The North Face功能性強的特點之餘，同時融入MM6 前衛大膽的元素。
點擊重溫The North Face兩款經典：
是次聯乘除了Mountain Jacket外，Denali Jacket、Nuptse Jacket等The North Face經典均會有聯乘特別版本，至於一系列聯乘真身，就要等16日MM6在倫敦時裝週上正式公布。