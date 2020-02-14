【MM6】倫敦時裝周前放震撼彈　聯乘The North Face重構山系經典

MM6 Maison Margiela 在倫敦時裝周發布FW2020系列前夕，突然投下一枚震憾彈，宣布與The North Face首度推出聯乘系列。 MM6一向甚少聯乘，這次又突然挑戰起戶外機能風格，實在騷未行，先興奮。

Maison Margiela MM6將首度聯乘The North Face推出Expedition System系（Maison Margiela）

MM6 Maison Margiela將於後日（16日）回歸倫敦時裝週，發布FW 2020系列。就在發布前夕，品牌再有重磅消息流出。 昨晚，MM6在instagram宣布，FW 2020系列將首度聯乘 The North Face，可算是一大震撼彈。

近年戶外機能服飾興起，加上聯乘當道，The North Face順勢成為大熱聯乘品牌早已是眾所周知。除了近乎每季常規的Supreme聯乘，2017年品牌和Sacai合作，2019年和Dover Street Market 、Brain Dead、National Geographic等聯手，都為大眾帶來不少驚喜。

按圖重溫The North Face 近年聯乘：

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相比The North Face，MM6卻是極少推出聯乘系列。對上一次聯乘已追溯至2011年，當時品牌聯同Opening Ceremony推出秋冬膠囊系列。當年系列不乏color block大膽撞色之餘，亦貫徹MM6 的wearble風格。

回顧The North Face聯乘Opening Ceremony系列：

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睽違多年，MM6再度聯乘，竟然挑戰起戶外機能風格和The North Face合作。暫時聯乘系列僅有一件Expedition System Mountain Jacket 曝光。Expedition System系列於1980年面世， The North Face設計時特別加入可拆式分層內襯，以抵禦嚴寒天氣。

暫時聯乘系列僅有一件Expedition System Mountain Jacket 曝光（Maison Margiela）

多年來和戶外機能不大能沾上邊的MM6，這次選擇聯乘The North Face的經典款式外套，實在能人始料不及。MM6表示，Expedition System 系列有不少細節處可供用家自行調整、改動，這和MM6多年解構設計有異曲同工之妙。這次雙方合作將MM6和The North Face的不同元素結合，務求令設計保護性能更佳。

從曝光照看來，設計保留The North Face經典黑色膊位設計，以及原版Expedition System Mountain Jacket的頸邊束口位。外套左胸上印有MM6標誌，右胸則是The North Face logo，聯乘最特別之處，可算是連帽上另外加入的buckle細節。MM6亦指，這次聯乘特別選用鮮色設計，採用機能物料，保留The North Face功能性強的特點之餘，同時融入MM6 前衛大膽的元素。

點擊重溫The North Face兩款經典：

是次聯乘除了Mountain Jacket外，Denali Jacket、Nuptse Jacket等The North Face經典均會有聯乘特別版本，至於一系列聯乘真身，就要等16日MM6在倫敦時裝週上正式公布。