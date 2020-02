專訪Kobe Bryant粉絲Jason　展示珍藏　也探討黑曼巴偉大的意義

隨着Kobe Bryant的入土為安,這位新籃球之神經已離開我們已是不爭事實,也是世人須要接受的事,與其了無止境的傷心哀懷,倒不如從積極感恩的角度看,歌頌世界上曾經出現了這一位The Man Who Changed the World。只因黑曼巴的影響力,從來並不止於籃球場上,場外場內,他也啟發了千千萬萬人,今集Kobe Bryant專題的受訪者,Jason Yip,正是其一。

Jason Yip。(攝影:黃寶瑩)

這是連Kobe也認得的Jason!

Jason Yip不是本地職業籃球員,卻是本地籃球圈頗有名氣的活躍份子,早年以籃球雜誌傳媒身份入行,及後更自立門戶成立創意單位SLAB HK,推廣籃球文化之餘,更致力活化公共屋邨籃球場,九龍灣啟業邨那個經活化後獲獎無數的外有蓋街頭籃球場,正是出自Jason和他團隊的手筆,實在厲害。

問到Jason何解與籃球結緣,他就笑言:「其實我孩童時代因為《足球小將》關係,最愛就是踢波,然而到小四、五之時,我家姐因為貪PennyHardaway英俊並傾慕於他,就不時開電視看NBA球賽,更嫌我生得矮小,主動帶我落街打籃球,再加上《男兒當入樽》等種種原故,使我漸漸愛上了籃球,最終不能自拔。」

九龍灣啟業邨那個經活化後獲獎無數的外有蓋街頭籃球場,正是出自Jason和他團隊的手筆。(Jason)

Kobe Bryant高中時代所穿的33號球衣,Kobe父親當年打職業籃球時正是穿33號。(攝影:黃寶瑩)

「而之所以愛上Kobe,乃是因為我青年時代每逢暑期,都會飛到美國探親,雖然暑期時候正值NBA休季,但美國電視台仍然會播放當地高中學生的籃球比賽,一次看高中生比賽的時候,發現一名穿着33球衣,名曰Bryant的男仔頗為厲害,而且『瘦岩岩』似的,著實和我有幾分相似,立時有一種同病相憐的親切感(笑),如是者就成為了Kobe Bryant的粉絲,瘋狂收藏他各式各樣的單品,見證住他人生的起起跌跌和五奪總冠軍的輝煌,也因為運動媒傳人的身份,而多年來編採過許多關係Kobe的報導,更因而有幸地多次和他親身接觸……」

「記得2016年Kobe Bryant最後一次打明星賽,當時我就飛到多倫多採訪,採訪分為一連3日進行,每日都會可選擇出席一位球星的記者會進行採訪,而我一連3天也選擇採訪Kobe(並非是因為Jason個心私心,而是他理解到其他球星他朝仍然能夠以職業運動員身份採訪,然Kobe卻是可一不可再了),每次都是最早到場的那一個,務求問到Kobe最多最深入的東西,直至第三天就連Kobe也認得我了,一看到我是第一個到場的記者之時,就講了一句『You again?』來向我說笑!」能夠使偶像記得自己,哪怕只是一剎那,卻已足以讓作為Fans的自己回味無窮。

Jason的部份珍藏品。(攝影:黃寶瑩)

藉着收藏品向Kobe示愛

採訪當日Jason帶了接近一百件的Kobe Bryant收藏品出來,有他至少到大在玩具店購買過的Kobe玩具、多件落場版或者親筆簽名球衣,不過潮流人最關注的,想必還是一系列球鞋單品。

Kobe 11 Fade To Black球衣。(Sneaker Files)

連同Jason手頭上抱着的一對,Nike Kobe Fade To Black系列總共有13對鞋。(攝影:黃寶瑩)

Kobe 4,2009年Kobe Bryant奪下第4次總冠軍時所著的款式。(攝影:黃寶瑩)

Jason:「我最珍而重之的收藏,定必是眼前這13對Nike Kobe Fade To Black系列,話說2016年Kobe Bryant退役之際,Nike為歌頌他對籃球世界的貢獻,就破天荒按照時間年份,推出13對Kobe Bryant著用過的球鞋,分別是Kobe尚未正式簽約時的Zoom Huarache 2K4、歷代個人系列Kobe 1至Kobe 11、以及參加奧運時專用的Hyperdunk。」

留意這13對球鞋,乃是按照時序以漸變色的手法設計之,由起來著Zoom Huarache 2K4的入世未深的潔白小伙子,逐漸洗盡鉛華,成長為一個滿載風霜和充滿經歷的男子漢,最後更在黑色之中演化成金,告別戰獨取驚人的60分﹐達至永恆,單單是這份設計構思,已叫人一見傾心,Jason:「而且入手這批球鞋當年也難道極高,因為它可是連續13個星期,每一個周末抽籤發售一對的方式和開售,平常要成功抽到一對Nike限量球鞋已是很難,現在要一次過獲得13對抽籤球鞋,其難度實在可想而知……慶幸我最終做到了。」現在在二手市場,整套Fade To Black系列經已是位列天價,然而Jason卻無意 談論它的炒賣市價,更明言絕對不會轉讓出售,只因一個真正的收藏家或球鞋愛好者,對於真正有價值的收藏品,從來都是不恥利用它們來投機取利的。

此外,Jason也認為Kobe 9 Elite Low ID"Mamba Moment"是一對別具特色的收藏品:「之所以稱作Mamba Moment,乃是因為在該場比賽後,Kobe的NBA生涯總得分就會超越他一生追趕的目標:籃球之神Michael Jordan的32,292總得分,Nike為慶祝並見證這個歷史,在該場比賽前夕就於Nike iD獨家發售這對"Mamba Moment",留意鞋舌內部更極特色,左腳刺繡上Michael Jordan的32,292總得分,右腳就繡有『?????』標記,以預示Kobe在比賽之後的全新分數,實在不得不佩服Nike設計部門的創意。」

2010年Kobe Bryant聖誕節所穿的球衣,別號青竹蛇。(攝影:黃寶瑩)

而有留意開NBA新聞的朋友應該也知道,上個月LeBron James也終於超越了Kobe生涯總得分的33,643分,成為NBA史上第三高分的籃球員,眼前就只淨下Karl Malone和Kareem Abdul-Jabbar了,而Kobe生命中最後一個IG Post,就正正是識英雄重英雄地祝賀LeBron的得分超越了自己,Jason:「所以作為朋友也作為Lakers的一份,LeBron James定必百般滋味在心頭,如果他今年當真能夠帶領Lakers勇奪總冠軍,以祭Kobe在天之靈,那麼整件事就當真太過夢幻了,但願他當真能夠做到吧!」

其實自Kobe 5開始,Kobe系列球鞋不時出現黃黑配色。(nba)

8號與24號,黑曼巴與李小龍

問到Jason鍾意8號抑或是24號時代的Kobe Bryant多一點?他就答兩個時代也喜歡:「因為8號和24號的Kobe都各自有自身特色,8號青春時代會年少氣盛一點,任意妄為一點,到24號的時候,經歷了Shaquille O'Neal離隊,和自身場外場內的各種問題,這時期的Kobe無疑再成熟了許多,球技也再厲害了許多,表現出真正的Mamba Mentality。」

(Nike)

電影《龍爭虎鬥》中的李小龍,留意身上的血爪痕。(龍爭虎鬥)

究竟何謂Mamba Mentality曼巴道?Jason也有着自己獨特的見解:「好多人認為Mamba Mentality只是指Kobe Bryant對勝利的瘋狂執着,無論挑戰再大,也無畏無懼地打敗對手的血意和鬥心,這樣理解當然沒有錯,但我認為箇中其實有着更深層次的意義,就是與李小龍的截拳道有關。」

據Jason所講,很多人都忽視了Kobe Bryant是一個功夫迷、李小龍迷這一個事實,其實自Kobe 5開始,球鞋自不時出現黃黑配色,當中的意義正是向李小龍致敬,發展到Kobe 11 Elite Low,更開宗名義推出了"Bruce Lee"的別注配色:「很多人誤以為這對球鞋上的疤痕,和其他Kobe系列球鞋背的條紋一樣,乃是象徵Kobe阿基里斯腱斷裂手術的傷痕,其實不然,"Bruce Lee"別注上的血痕,其實是向電影《龍爭虎鬥》中的李小龍作致敬。」

Fadeaway投射。(攝影:黃寶瑩)

「而Kobe自己也一再強調李小龍一直是他成長過程中的靈感源泉,除了參閱李小龍所有的電影、採訪和書籍外,也一再參透其截拳道哲學,並從中領悟到很多東西,應用在籃球之上。」

「例如截拳道一再強調的以無法為有法,以無限為有限,和『If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot』等義理,提倡武術以至生活中的萬事萬物,都應『把你所學的東西,自然而然的使出來,不再局限於招式』,Kobe打籃球的曼巴道同樣如是,永不言敗的鬥心是一種意,Kobe得分以至防守的招式,卻是千變萬化,例如你見許多NBA球星雖然厲害,但其得分手法與模式,卻總是一式一樣;然而Kobe的進攻方法,卻是無跡可尋,因為透過瘋狂努力訓練,他不但任何招式都能運用得滾瓜爛熟,而且建基於曼巴道與截拳道的思考模式,Kobe更總能夠因時制宜地,按照不同的情況、不同的對手,就施展出不同的武功,時而剷籃、時而入樽、時而Fadeaway、時而三分波,到你以為他會自己得分嗎?他又可以給予隊友一個完美助攻,這種模式,正是『If you put water into a cup, it becomes the cup.』的意義了,根本就守不住。」

原來所謂的Mamba Mentality,當真是如此博大精深,所以Kobe Bryant的離開,又豈是地球上失去了一位籃球巨星如此簡單?