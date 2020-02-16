專訪Kobe Bryant粉絲Jason　展示珍藏　也探討黑曼巴偉大的意義

隨着Kobe Bryant的入土為安，這位新籃球之神經已離開我們已是不爭事實，也是世人須要接受的事，與其了無止境的傷心哀懷，倒不如從積極感恩的角度看，歌頌世界上曾經出現了這一位The Man Who Changed the World。只因黑曼巴的影響力，從來並不止於籃球場上，場外場內，他也啟發了千千萬萬人，今集Kobe Bryant專題的受訪者，Jason Yip，正是其一。

Jason Yip。（攝影：黃寶瑩）

這是連Kobe也認得的Jason！

Jason Yip不是本地職業籃球員，卻是本地籃球圈頗有名氣的活躍份子，早年以籃球雜誌傳媒身份入行，及後更自立門戶成立創意單位SLAB HK，推廣籃球文化之餘，更致力活化公共屋邨籃球場，九龍灣啟業邨那個經活化後獲獎無數的外有蓋街頭籃球場，正是出自Jason和他團隊的手筆，實在厲害。

問到Jason何解與籃球結緣，他就笑言：「其實我孩童時代因為《足球小將》關係，最愛就是踢波，然而到小四、五之時，我家姐因為貪PennyHardaway英俊並傾慕於他，就不時開電視看NBA球賽，更嫌我生得矮小，主動帶我落街打籃球，再加上《男兒當入樽》等種種原故，使我漸漸愛上了籃球，最終不能自拔。」

九龍灣啟業邨那個經活化後獲獎無數的外有蓋街頭籃球場，正是出自Jason和他團隊的手筆。（Jason）

Kobe Bryant高中時代所穿的33號球衣，Kobe父親當年打職業籃球時正是穿33號。（攝影：黃寶瑩）

「而之所以愛上Kobe，乃是因為我青年時代每逢暑期，都會飛到美國探親，雖然暑期時候正值NBA休季，但美國電視台仍然會播放當地高中學生的籃球比賽，一次看高中生比賽的時候，發現一名穿着33球衣，名曰Bryant的男仔頗為厲害，而且『瘦岩岩』似的，著實和我有幾分相似，立時有一種同病相憐的親切感（笑），如是者就成為了Kobe Bryant的粉絲，瘋狂收藏他各式各樣的單品，見證住他人生的起起跌跌和五奪總冠軍的輝煌，也因為運動媒傳人的身份，而多年來編採過許多關係Kobe的報導，更因而有幸地多次和他親身接觸……」

「記得2016年Kobe Bryant最後一次打明星賽，當時我就飛到多倫多採訪，採訪分為一連3日進行，每日都會可選擇出席一位球星的記者會進行採訪，而我一連3天也選擇採訪Kobe（並非是因為Jason個心私心，而是他理解到其他球星他朝仍然能夠以職業運動員身份採訪，然Kobe卻是可一不可再了），每次都是最早到場的那一個，務求問到Kobe最多最深入的東西，直至第三天就連Kobe也認得我了，一看到我是第一個到場的記者之時，就講了一句『You again？』來向我說笑！」能夠使偶像記得自己，哪怕只是一剎那，卻已足以讓作為Fans的自己回味無窮。

Jason的部份珍藏品。（攝影：黃寶瑩）

藉着收藏品向Kobe示愛

採訪當日Jason帶了接近一百件的Kobe Bryant收藏品出來，有他至少到大在玩具店購買過的Kobe玩具、多件落場版或者親筆簽名球衣，不過潮流人最關注的，想必還是一系列球鞋單品。

Kobe 11 Fade To Black球衣。（Sneaker Files）

連同Jason手頭上抱着的一對，Nike Kobe Fade To Black系列總共有13對鞋。（攝影：黃寶瑩）

Kobe 4，2009年Kobe Bryant奪下第4次總冠軍時所著的款式。（攝影：黃寶瑩）

Jason：「我最珍而重之的收藏，定必是眼前這13對Nike Kobe Fade To Black系列，話說2016年Kobe Bryant退役之際，Nike為歌頌他對籃球世界的貢獻，就破天荒按照時間年份，推出13對Kobe Bryant著用過的球鞋，分別是Kobe尚未正式簽約時的Zoom Huarache 2K4、歷代個人系列Kobe 1至Kobe 11、以及參加奧運時專用的Hyperdunk。」

留意這13對球鞋，乃是按照時序以漸變色的手法設計之，由起來著Zoom Huarache 2K4的入世未深的潔白小伙子，逐漸洗盡鉛華，成長為一個滿載風霜和充滿經歷的男子漢，最後更在黑色之中演化成金，告別戰獨取驚人的60分﹐達至永恆，單單是這份設計構思，已叫人一見傾心，Jason：「而且入手這批球鞋當年也難道極高，因為它可是連續13個星期，每一個周末抽籤發售一對的方式和開售，平常要成功抽到一對Nike限量球鞋已是很難，現在要一次過獲得13對抽籤球鞋，其難度實在可想而知……慶幸我最終做到了。」現在在二手市場，整套Fade To Black系列經已是位列天價，然而Jason卻無意 談論它的炒賣市價，更明言絕對不會轉讓出售，只因一個真正的收藏家或球鞋愛好者，對於真正有價值的收藏品，從來都是不恥利用它們來投機取利的。

此外，Jason也認為Kobe 9 Elite Low ID"Mamba Moment"是一對別具特色的收藏品：「之所以稱作Mamba Moment，乃是因為在該場比賽後，Kobe的NBA生涯總得分就會超越他一生追趕的目標：籃球之神Michael Jordan的32,292總得分，Nike為慶祝並見證這個歷史，在該場比賽前夕就於Nike iD獨家發售這對"Mamba Moment"，留意鞋舌內部更極特色，左腳刺繡上Michael Jordan的32,292總得分，右腳就繡有『?????』標記，以預示Kobe在比賽之後的全新分數，實在不得不佩服Nike設計部門的創意。」

2010年Kobe Bryant聖誕節所穿的球衣，別號青竹蛇。（攝影：黃寶瑩）

+ 6 + 5 + 4

而有留意開NBA新聞的朋友應該也知道，上個月LeBron James也終於超越了Kobe生涯總得分的33,643分，成為NBA史上第三高分的籃球員，眼前就只淨下Karl Malone和Kareem Abdul-Jabbar了，而Kobe生命中最後一個IG Post，就正正是識英雄重英雄地祝賀LeBron的得分超越了自己，Jason：「所以作為朋友也作為Lakers的一份，LeBron James定必百般滋味在心頭，如果他今年當真能夠帶領Lakers勇奪總冠軍，以祭Kobe在天之靈，那麼整件事就當真太過夢幻了，但願他當真能夠做到吧！」

其實自Kobe 5開始，Kobe系列球鞋不時出現黃黑配色。（nba）

8號與24號，黑曼巴與李小龍

問到Jason鍾意8號抑或是24號時代的Kobe Bryant多一點？他就答兩個時代也喜歡：「因為8號和24號的Kobe都各自有自身特色，8號青春時代會年少氣盛一點，任意妄為一點，到24號的時候，經歷了Shaquille O'Neal離隊，和自身場外場內的各種問題，這時期的Kobe無疑再成熟了許多，球技也再厲害了許多，表現出真正的Mamba Mentality。」

（Nike）

電影《龍爭虎鬥》中的李小龍，留意身上的血爪痕。（龍爭虎鬥）

究竟何謂Mamba Mentality曼巴道？Jason也有着自己獨特的見解：「好多人認為Mamba Mentality只是指Kobe Bryant對勝利的瘋狂執着，無論挑戰再大，也無畏無懼地打敗對手的血意和鬥心，這樣理解當然沒有錯，但我認為箇中其實有着更深層次的意義，就是與李小龍的截拳道有關。」

據Jason所講，很多人都忽視了Kobe Bryant是一個功夫迷、李小龍迷這一個事實，其實自Kobe 5開始，球鞋自不時出現黃黑配色，當中的意義正是向李小龍致敬，發展到Kobe 11 Elite Low，更開宗名義推出了"Bruce Lee"的別注配色：「很多人誤以為這對球鞋上的疤痕，和其他Kobe系列球鞋背的條紋一樣，乃是象徵Kobe阿基里斯腱斷裂手術的傷痕，其實不然，"Bruce Lee"別注上的血痕，其實是向電影《龍爭虎鬥》中的李小龍作致敬。」

Fadeaway投射。（攝影：黃寶瑩）

「而Kobe自己也一再強調李小龍一直是他成長過程中的靈感源泉，除了參閱李小龍所有的電影、採訪和書籍外，也一再參透其截拳道哲學，並從中領悟到很多東西，應用在籃球之上。」

「例如截拳道一再強調的以無法為有法，以無限為有限，和『If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot』等義理，提倡武術以至生活中的萬事萬物，都應『把你所學的東西，自然而然的使出來，不再局限於招式』，Kobe打籃球的曼巴道同樣如是，永不言敗的鬥心是一種意，Kobe得分以至防守的招式，卻是千變萬化，例如你見許多NBA球星雖然厲害，但其得分手法與模式，卻總是一式一樣；然而Kobe的進攻方法，卻是無跡可尋，因為透過瘋狂努力訓練，他不但任何招式都能運用得滾瓜爛熟，而且建基於曼巴道與截拳道的思考模式，Kobe更總能夠因時制宜地，按照不同的情況、不同的對手，就施展出不同的武功，時而剷籃、時而入樽、時而Fadeaway、時而三分波，到你以為他會自己得分嗎？他又可以給予隊友一個完美助攻，這種模式，正是『If you put water into a cup, it becomes the cup.』的意義了，根本就守不住。」

原來所謂的Mamba Mentality，當真是如此博大精深，所以Kobe Bryant的離開，又豈是地球上失去了一位籃球巨星如此簡單？