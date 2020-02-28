Off-White聯乘Arc'teryx　認識戶外不死鳥30年光輝歷史和工藝

雖然Off-White設計師表面上一再強調Street Fashion已死，透過愈來愈接近Couture的晚裝剪裁，來消亡街頭元素的尾巴，然而認真觀察的話，Virgil Abloh骨子裡其實依然街頭得很。

在早前的Nike Future Forum，Virgil Abloh已搶先著用Arc'teryx的外套造勢。（Highsnobiety）

Off-White Fall 2020 Show。（The_Eastern_Herald）

當前時裝的本質

只要能夠深入解讀Virgil Abloh這番話，即會發現所謂的「Street Fashion已死」，乃是傳統街頭時裝的流行結構與配襯裝置形式，Street Fashion本質上的理念，其實並未有死去，只不過是需要升昇到技術結精密的High Fashion理念中去，只因無論是Street Fashion還是High Fashion也好，其實經過近代網購文化熱潮的洗禮之後，均已變得面目全非，陷入樽頸位置，所以Virgil Abloh和Kim Jones等人近年積極提倡的，正是有將街頭時裝與傳統高級時裝融和，從而創新成一種嶄新元素，當中並不涉及甚麼「Street Fashion吞併了High Fashion文化」的道理。

全新AJ4女裝別注。（Getty Images）

Off-White Fall 2020 Show。（Getty Images）

Off-White Fall 2020 Show。（Getty Images）

所以彷如昔日Viktor & Rolf或John Galliano等融合了高超、誇張裁剪技藝的衣服，結合到Air Jordan或Nike的各大別注鞋款之中，某程度正是在探索High Fashion對於街頭文化的包融性可以有多深，或者Street Fashion能夠在傳統高級時裝理念中能夠走多遠，叫人興奮的新季FW2020 RTW的Off-White繼續找來Nike這對「鐵腳」外，更進一步開拓Outdoor這另一個在街頭文化中至關重要的領域，邀請龍頭級別的Arc'teryx「不死鳥」合作，推出Collaboration，實行與人家Maison Margiela × The North Face系列明刀明槍起來，叫時裝人大吃花生起來。

按圖看多Off-White新季設計。

+ 5 + 4 + 3

最完整始祖鳥骨骸化石標本：HMN1880。(Archaeopteryx_Lithographica)

認識不死鳥Arc'teryx

雖然來自加拿大的Arc'teryx在戶外界別大名鼎鼎，但對於鍾愛傳統High Fashion理念的朋友而言，則仍然是一個熟口熟面卻隨時連名也不曉讀的品牌，Arc'teryx其實是一種史前生物：始祖鳥的英文名稱，曾被譽為進化史上最早出現的鳥類，而品牌Arc'teryx的商標圖案，其靈感則是來自柏林發掘出來的最完整始祖鳥骨骸化石標本：HMN1880。

ARCTERYX創始人：Dave lane.jpg。（Arc'teryx）

Arc'teryx工場。（Carryology）

（Behance）

而較之其他戶外大牌，誕生在1989年的Arc'teryx其實年資並不算深（原名為Rock Solid），之所以能夠在短短三十攀升一線之列，原因有二，第一是定價刻以走高端路線（情況就誠如當年的Thom Browne、mastermind JAPAN或New Balance一樣），產品售價硬係要比同類型對手高出一截，在那個Outdoor服依然和高級時裝界別無甚干係的90年代裡，如斯價位的戶外服，十分少見，加上Arc'teryx也特意令其產品追求稀有化，每件作品的貨量極少，也絕不會補貨，成功為這隻不鳥塑造出高不可攀的形象，叫人趨之若鶩。

王牌外套型號Alpha SV。（Arc'teryx）

Improved Load Bearing Equipment（ILBE）系統背包。（Rakuten）

當然，定價高昂始終都需要有真材實料才叫人信服，在初創的歲月裡，Arc'teryx的出品以造工細緻見稱（當年所有產品都仍然由加拿大原廠製造），據知當時每一件外套作品，均需要80位職人同時間工作6小時才能成品，而用料也定必精良之極，一件衣服在普遍紡織工場都，傳統上都是以每英尺8針就了事，Arc'teryx卻規定每英尺16針，力求使衣服更加能夠緊貼人體工學。

Arc’teryx Beta AR Jacket，$4,199hkd。（trekkinn）

+ 4 + 3 + 2

至於在創新方面，Arc'teryx也是極緻地力盡完美，為美國海軍陸戰隊度身打造的Improved Load Bearing Equipment（ILBE）系統背包，品牌由研發到實驗，就歷時7年時間才正式面世；而王牌外套型號Alpha SV在1998年面世之後（由67位專家經歷4年的研發創造，採用N100p-X防水面料，結合三段式Gore-Tex物料，完善地達至防風防水、高透氣和襟穿耐磨等機能），也一直力求創新，由初代708g到今天的490g，成功輕量化達30%之多，堪稱戶外界別的神品；再加上開發了享譽全球的防水拉鏈系統，如此種種，都引證Arc'teryx的深厚功能，今次經Virgil Abloh再加點撥，將他們招牌的機能外套改裝成Bella Hadid身上的荷葉裙子版本或Gigi Hadid的解構披肩版本，使到Arc'teryx一下子Simone Rocha或Chalayan起來，為品牌打開截然不同的另一面。