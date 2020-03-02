東京時裝周因應新冠肺炎被逼取消　東京奧運會否「危危乎」？

老實說，取消東京時裝周事小，如果連東京奧運都當真要取消的話，屆時才當真「大件事」。

Fashionsnap搶先報導事件，並形容為東日本大地震之後首次取消東京時裝周。（Fashionsnap）

東京時裝周向被譽為排名第5的時裝周，只排在傳統4大時裝周之後。（The Business of Fashion）

因應新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，時裝業界可謂「多得佢唔少」！除了整個東亞地區的零售業一潭死水，停業的停業，結業的結業外，最近就連各大時裝周亦受牽連，繼上海時裝周和首爾時裝周，都因為新冠肺炎肆虐而被逼取消後，現在就連3月16日就即將舉行的東京時裝周AW20（官方名稱：Rakuten Fashion Week TOKYO），都在剛剛宣告將會被逼取消，時裝人看到此，實在不勝唏噓！

Children of the discordance。（Rakuten Fashion Week TOKYO）

X Japan成員Yoshiki亦曾在東京時裝周的和服環節中進行表演。（Rakuten Fashion Week TOKYO）

雖然話許多日本頂尖的時裝設計，遠久至川久保玲、山本耀司，再近至阿部千登勢、森邦永彥和熊切秀典等等，都視歐洲的巴黎為

自家品牌的主要發佈舞台，但其實東京時裝周近年也不缺一線品牌和超新星設計師，於那裡舉行Fashion Show，例如BODYSONG.、Children of the discordance、mintdesigns、meanswhile等等，都是大家很值得關注的品牌。所以在距離時裝周還有兩星期之前突然宣告取消，對於整個日本時裝工業而言，都絕對是一個極大打擊，而除了時裝周之外，目前日本許多大大小小的演唱會和展覽活動都陸續取消了，UNITED ARROWS以至WTAPS等時裝店也縮減每日的營業時間，如此重重，想來都是要有效抑制疫情的蔓延，以確保今年夏天的東京奧運得以順利舉行，只因日本可以承受到取消一個時裝周，但要取消一屆奧運會，對扶桑列島而言卻是致命的打擊。