【COMME des GARÇONS】FW20超誇張輪廓　也不及聯乘Nike吸引？

川久保玲於巴黎時裝周上，帶有解構意味的FALL 2020 READY-TO-WEAR系列，送上萬眾期待的COMME des GARÇONS x Nike Air Force 1 Mid，再一次以設計震懾世人。

COMME DES GARÇONS FALL 2020 READY-TO-WEAR雖則只得20套設計，卻件件精彩。（IG@ commedesgarcons）

自1982年第一場在巴黎舉辦的時裝騷，川久保玲便以超乎常人的才華震懾國際，自此備受推祟。不經意間年月老去，時裝界世代更迭，人事遞嬗，川久保玲卻依然屹立不倒，更經常設計出超越過去的設計，實在難能可貴。

今季COMME DES GARÇONS FALL 2020 READY-TO-WEAR雖則只得20套設計，卻件件精彩。川久保玲以文藝復興時期的肖像為本季創作靈感，試圖在舊有的美學基礎上，加入現世代的元素，並創作出全新的設計。因此在本季20套設計中，她利用龐大高聳的花邊頭飾、窄大袖子、蕾絲面罩、緞綢布料等古代經典服裝元素，揉合自己最拿手的解構意念，設計出輪廓誇張獨特、極具川久保玲個人特色的服裝系列。

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令人期待的聯乘系列COMME des GARÇONS x Nike Air Force 1 Mid更在騷場首次亮相。整隻鞋白和黑兩種單色為主調，鞋跟及鞋背位置分別印有COMME des GARÇONS及Nike的標誌，中高筒設計加上印有金字的魔術貼，亦為設計增添獨特性。

COMME des GARÇONS x Nike Air Force 1 Mid（GettyImages）

按圖看更多聯乘細節：

雖然COMME des GARÇONS已多次跟Nike合作，但每次合作例必令人趨之若鶩。川久保玲在騷後表示：「作為永久的未來主義者，我將在CDG世界中，繼續從事自己的工作（Continuing my work as a perpetual futurist, I worked from within the CDG world.）」，同樣令人期待。