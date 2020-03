【COMME des GARÇONS】FW20超誇張輪廓　也不及聯乘Nike吸引？

川久保玲於巴黎時裝周上,帶有解構意味的FALL 2020 READY-TO-WEAR系列,送上萬眾期待的COMME des GARÇONS x Nike Air Force 1 Mid,再一次以設計震懾世人。

COMME DES GARÇONS FALL 2020 READY-TO-WEAR雖則只得20套設計,卻件件精彩。(IG@ commedesgarcons)

自1982年第一場在巴黎舉辦的時裝騷,川久保玲便以超乎常人的才華震懾國際,自此備受推祟。不經意間年月老去,時裝界世代更迭,人事遞嬗,川久保玲卻依然屹立不倒,更經常設計出超越過去的設計,實在難能可貴。

今季COMME DES GARÇONS FALL 2020 READY-TO-WEAR雖則只得20套設計,卻件件精彩。川久保玲以文藝復興時期的肖像為本季創作靈感,試圖在舊有的美學基礎上,加入現世代的元素,並創作出全新的設計。因此在本季20套設計中,她利用龐大高聳的花邊頭飾、窄大袖子、蕾絲面罩、緞綢布料等古代經典服裝元素,揉合自己最拿手的解構意念,設計出輪廓誇張獨特、極具川久保玲個人特色的服裝系列。

令人期待的聯乘系列COMME des GARÇONS x Nike Air Force 1 Mid更在騷場首次亮相。整隻鞋白和黑兩種單色為主調,鞋跟及鞋背位置分別印有COMME des GARÇONS及Nike的標誌,中高筒設計加上印有金字的魔術貼,亦為設計增添獨特性。

COMME des GARÇONS x Nike Air Force 1 Mid(GettyImages)

雖然COMME des GARÇONS已多次跟Nike合作,但每次合作例必令人趨之若鶩。川久保玲在騷後表示:「作為永久的未來主義者,我將在CDG世界中,繼續從事自己的工作(Continuing my work as a perpetual futurist, I worked from within the CDG world.)」,同樣令人期待。