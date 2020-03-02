Balenciaga持續派「膠」？與Vibram打造5趾全露Toe Sock Shoes

論世界上最懂得將邪惡和老土元素合二為一者時裝設計師，Demna Gvasalia定必榜上有名。

Balenciaga AW RTW 2020。（Fashionista）

最新發佈的Balenciaga AW20女裝系列，這位前Vetements設計師就以世界未日為主題，以LED投影手法，將發佈會場地設置成又冰又火的人間煉獄，伴隨T台地下小水池，叫模特兒行走是步履蹣跚似的，營造抑鬱氛圍。

以LED投影手法，將發佈會場地設置成又冰 又火的人間煉獄，伴隨T台地下小水池，叫模特兒行走是步履蹣跚似的，營造抑鬱氛圍。（VOGUE）

由於新季涉及末世的主題，Vetements初代時大流行的歌德宗教美學，就再一次於Balenciaga AW20「轉生」過來。（Vogue）

當年Vetements大流行的歌德宗教美學。

由於新季涉及末世的主題，Vetements初代時大流行的歌德宗教美學，就再一次於Balenciaga AW20「轉生」過來，無論是彷如Rick Owens一樣的Oversized暗黑長袍子，定還是運用了大量Draping垂摺結構而成的中性長袍，據Demna Gvasalia的解釋，這些都是他自己個人和品牌本身，各自對於宗教元素的記憶。

+ 2

只因品牌創立人Cristóbal Balenciaga來自西班牙，這一個天主教文化濃烈的地區，而Demna Gvasalia的祖國格魯吉亞則受到了東正教的強烈影響，哪怕兩教之間存在巨大分別，卻也有着共通之處，在服裝方面更是如此，只因宗教裝束的規範是要隱藏身體，性別和性別的特徵，每每是種禁忌：「所以兒時每個星期六我總會去教堂，那時，我記得我會看著所有這些年輕的神父和僧侶，穿著這些長袍，幻想着這是一種多麼美麗的事」，Demna Gvasalia如是說。

拯救世人的「Power Rangers」當然同樣不少得。（Vogue）

既然大玩末日論，既要有着神秘莊嚴的宗教祭司，拯救世人的「Power Rangers」當然同樣不少得，早幾年Rihanna等人想狂谷，卻

「谷極都谷唔起」的機車蛤乸衣概念再度登場，貼身的剪裁、厚重的皮革，以至誇張的用色和大字樣，都給予人一種雞皮疙瘩的肉

麻感，叫人表面抗拒，內心卻又蠢蠢欲動想穿上來......

（ Balenciaga）

Toe Sock Shoes出現在 Balenciaga的最新系列之中。（Vogue）

不過最令人「骨痺」者，則是與Vibram聯手打造的Toe Sock Shoes莫屬，記得早年當時如日中天的Demna Gvasalia失驚無神找來

Crocs合作，打造超硬膠厚底涼鞋，引起全球時裝媒體群起而攻之，卻也掀起了極大的話題性，今次再度與Vibram合作推出五趾外

形全露的Toe Sock Shoes，則明顯食過返尋味，希望透過為怪而怪的手法，再度在潮流世界引起話題。

雖然在高級時裝世界上大玩五趾機能鞋是很少有的事，但留意這種Toe Sock Shoes，在戶外Outdoor世界卻是一種常見產物。（ShopAllFiveFingers）

（Vibram）

雖然在高級時裝世界上大玩五趾機能鞋是很少有的事，但留意這種Toe Sock Shoes，在戶外Outdoor世界卻是一種常見產物，Vibram自己本身就生產過許多，而日本foot the coacher的副線SPECTUSSHOECO.亦曾以此概念，結合Boa Closure System設計出相關實用鞋款，留意Toe Sock Shoes之所以有着如此外型，絕非嘩眾取寵，而是這種五趾分開的鞋型結構，乃是能夠發揮五趾本身的抓力，從而強化鞋子抓地力，在山澗等戶外地區，其作用尤其明顯。