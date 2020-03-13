【BV】Daniel Lee接管後全球業績破627億　 究竟魅力何在？

為重現Alessandro Michele創造的Gucci奇蹟，開雲集團在2018年破格拔擢Daniel Lee登上Bottega Veneta創意總監大位。據傳當時剛辭去Celine成衣設計總監一職的Daniel Lee，人正在日本放大假，搞不清楚狀況的他，就這麼跟開雲集團執行長Francois-Henri Pinault開了一場秘密會議。

在會議中Francois Pinault先生拋出了一個大膽的假設：「如果把Bottega Veneta交給你，你會怎麼處理？」進而促成了Daniel Lee入主Bottega Veneta，而隨著BV全球業績飆破台幣627億，榮登2020年最火品牌，再次證明Francois Pinault的眼光也體現當今時尚圈對設計新血的渴望！

▼▼▼按圖放大看４個Daniel Lee在Bottega Veneta成功的原因，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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第一季專心做袋

2018年7月Daniel Lee剛接下Bottega Veneta時，由於一整個服裝系列幾乎都已經設計完成。在天時地利人和的情況下，剛好為他換來一段到職蜜月期，讓Daniel Lee有機會把所有精力集中在一件事情上，那就是專心設計手袋，而雲朵袋的前身「Lauren手袋」便是在這時候製作出來的。

雲朵袋差點被否決

雲朵袋The Pouch的成功，無疑是讓Daniel Lee在時尚圈站穩腳步的奠基石。但其實當初他在跟產品銷售部門開會時，雲朵袋因為沒Logo、沒肩帶、沒編織細節等原因，提案差點被否決胎死腹中，但因為Daniel Lee的堅持讓雲朵袋成功上架，成為Bottega Veneta有史以來最暢銷的手袋，也讓他順利熬過在設計上不由自主的非常時期。

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Daniel Lee大打心理戰

承襲Bottega Veneta早期創立時，所生產的袋款跟其他品牌相比，質地明顯較軟。Daniel Lee從這個觀點出發，企圖打造有柔軟觸感、摸起來舒服，還非常上鏡的包。 對Daniel Lee而言，手袋是每天都需要使用的東西，他解釋：「不僅包含了你的整個人生，甚至包含了你所有的秘密，雲朵袋如此軟糯的觸感，讓顧客產生了情感依戀。就像我對我的袋，對我的寵物一樣。」

調整以袋為主的產品結構

若有長期在關注Bottega Veneta這個品牌會發現，它的實體店面通常不大，因為多數門市主要業務為銷售袋款而非服裝。但針織設計出身的Daniel Lee認為成衣對品牌形象有著巨大重要性，希望能改變這個不平衡只專注在皮件業務的公司結構，也就是說未來在實體與網路通路上，會明顯感受到產品類別的多樣性，就連店的型態也將成為Daniel Lee下一步將進行改革的重點。

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