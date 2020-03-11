【新冠肺炎】科學家發明「插電」口罩　可重用之餘效能媲美N95？

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎），面對一罩難求情況，設計師紛紛推出創新口罩設計助大眾抗疫。 最近，美加設計團隊LIGC Applications就推出Guardian G-Volt口罩設計，主打經插電消毒，即可多次重用長達一週。設計雖然吸引，但定價不免令人卻步。

新冠肺炎肆虐，歐美各國相繼淪陷，各地一罩難求、為撲口罩大排長龍的慘況，更有如港人一個多月前的經歷。

LIGC Applications近日將其口罩設計Guardian G-Volt放上眾籌平台。（Guardian G-Volt）

為解決口罩短缺情況，創新口罩設計在市面上亦層出不窮，嘗試改善傳統外科口罩壽命短需用完即棄的缺點。而遠在美加的設計團隊LIGC Applications，近日亦打算將其口罩設計Guardian G-Volt放上Indiegogo眾籌平台，為防疫抗炎出一分力。

Guardian G-Volt口罩設計有別於一般外科口罩用料，中間過濾層用上石墨烯(graphene)。團隊表示，G-Volt口罩經５年研發，由美國萊斯大學研究員參與設計，有效阻隔99%的0.3μm微粒及病毒飛沫，單從數據看來，其阻隔效能甚至比N95更佳。

Guardian G-Volt口罩中間過濾層用上石墨烯，有效阻隔病毒兼可重複使用。（Guardian G-Volt）

口罩濾層以石墨烯製成的最大賣點再於產品可多次重用，壽命長達一周。石墨烯具抗菌效能兼導電性強，團隊於設計時考慮到原料特性，於口罩左側加上USB插頭，插上後可讓弱電流通過口罩，將濾層中微粒排出，有助消毒口罩，延長口罩壽命。口罩上方亦有一盞LED燈，提醒用家口罩效能，綠燈亮起即口罩仍可正常使用，一旦轉成紅燈則表示其壽命已完，用家需更換新口罩。

產品預計4月於歐洲開始生產，最早亦要8月方可面世，到時肺炎疫情是否仍然持續尚是未知之事。另一方面，一個G-Volt口罩要價高達39美金，定價是否太高，留待大家定奪。