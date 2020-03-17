Rick Owens再為藝術犧牲　全新SWITCH特集全面解構暗黑之王二三事

近年日本流行文化誌《SWITCH》人氣當真一時無倆，好幾期雜誌專題與封面，都在全球時尚界掀起高度關注。

《SWITCH》近年的封面故事每每造成轟動。（SWITCH）

就以近一兩年為例，無論是Dover Street Market、藤原浩Dover Street Market Ginza買物攻略、北村道子以至早前的COMME des GARÇONS Orlando為主題的普通號還是特集也好，《SWITCH》的封面以至故事內容都令人拍案叫絕，哪怕雜誌詳細的文字每每以日文為主，香港讀者根本難以看得明白，但精美的圖片拍攝乃以精密的書目排版，都依然吸引人真金白銀買來收藏，甚至瘋狂得以Google Translate手機「照片翻譯」來翻譯文字，雖然目前科技仍然譯得不是太過精盡......

Rick Owens再次為藝術犧牲！（SWITCH）

SWITCH》方面明言今次Rick Owens專題將會有網頁英語內容版本。（SWITCH）

而來到最新一期Vol.38 No.4特集，《SWITCH》的主調就脫離了CDG家族為首的譜系，找來美國設計師Rick Owens出山，以這位Avant-garde大師為首，炮製出長達60頁的專題故事，由日本美指大師北村道子領航，從Rick Owens家中出發，探索他的靈感泉源和時裝世界觀，如何在這個動輒隨波逐流的商業世界裡，堅定不移地追求獨特的自身美學。

Rick Owens早前才於《SYSTEM》雜誌與山本耀司進行世紀對談。 (SYSTEM)

Rick Owens以全裸形式拍攝其實人生並非首次。（Rick Owens）

其實Rick Owens最近可謂十分高調，頻頻接受各式各樣的採訪，早前才於《SYSTEM》雜誌內，與山本耀司進行世紀對談，被時裝人瘋狂議論，今次於《SWITCH》更為藝術犧牲，再次以全裸形式拍攝封面，將自身結體的肌肉銅體與張力表露無遺，令人期待。而《SWITCH》方面亦明言今次Rick Owens專題將會於網頁上刊出英語內容版本，如斯細心，絕對是全球時裝迷之福，也導出日本時尚工業雖然進一步邁向國際的迫切性。