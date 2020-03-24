【向胡力威師傅致敬】港牌推出掙扎Tee　勉勵香港人「疫」境自強

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，經濟蕭條的情況下，香港人無疑掙扎得十分辛苦，但看看力威師傅那些「掙扎」大叫片，卻又令人哭笑不得，雖然無厘頭，但都算是一種雪中送炭了吧！

健身教練胡力威師傅近年人氣急升。（香港人體天然無藥物科研健身健心研究院）

本地潮流品牌ad-lib也推出掙扎Tee勉勵香港人「疫」境自強，原價：$279 ，掙扎價：$159。（ad-lib）

未知是否受到這種無厘頭文化啟發，香港本地潮流品牌ad-lib最近忽發奇想，匯集自身的精‧氣‧神，推出一款印有「掙扎」字樣的掙扎同盟會T-shirt，分別設有白色和深藍色兩款，「掙扎」字樣夠晒醒目搶眼之餘，更印有「LETS FIGHT TILL THE END」字句，寓意香港人「疫」境自強，極具意義之餘，也食中當前的時事潮流大勢，入型入格。

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一式三款口罩Folder套裝（原價$40，抗疫價$20）。（ad-lib）

隨着疫情肆虐全球，目前世界各地的時裝品牌亦不再以單純推出衫褲鞋襪為己任，而將自身的業拓展至更多範疇，例如LVMH就將自家生產香水和化妝品的工場來生產洗水液，而本地的ad-lib亦不遑多讓，於最近幾個月之間，推出形形式式的抗疫單品，最新就以學生哥常見的Folder為靈感，推出一式三款口罩Folder套裝（原價$40，抗疫價$20），將用過或者未用過的口罩分門別類地安放在不同的鮮艷口罩Folder之中，十分衞生之餘，也別具幽默感與細節度。