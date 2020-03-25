【Nike】獨家專訪atmos創意總監　親自設計Air Max中哪對是最愛？

小島奉文（Hirofumi Kojima）這個名字，在香港未必耳熟能詳，但這位atmos創意總監的影響力，對於世界各地的潮流人而言卻是無遠弗屆，只因atmos × Air Max 1 'Safari'、'Viotech'以至象紋"Elephant"等等神枱級Air Max別注，其原創者，正正就是這位小島奉文。 而藉着一年一度3月26日Nike Air Max Day的到來，透過Nike方面的穿針引線，《一物》頻道就成功邀請到小島奉文為我們進行獨家訪談，分享大師他對Air Max的想法與觀點之餘，也大談東京原宿對於世界潮流的意義。

小島奉文對於日本球鞋文化的意義，絕不下於藤原浩。（atmos）

由他策劃的atmos × Nike系列，這些年來多不勝數。（朝日新聞）

1995年誕生的日本Air Max現象

若果說Tinker Hatfield是創造了Air Max的人，那麼日本人和atmos則是將Air Max全面開拓至潮流頂峯的奠基者，1995年因Air Max 95的誕生，而使日本潮流工業陷入瘋狂狀態，自此開啟了運動跑鞋轉化成潮流鞋款的概念，到2002年atmos更與Nike合作，推出atmos × Air Max 1 'Safari'和'Viotech'兩大鞋款，與Supreme和藤原浩一樣打開運動品牌與街頭品牌全面合作的先例外，也啟動了atmos與Nike之間長年累月的合作。

回顧atmos與Nike之間歷年經典合作按此

Air Max 95出自Sergio Lozano的手筆。（Nike）

而這一切，小島奉文都親身見證和參與着。

「或許香港的朋友到東京旅遊時都會留意到」小島奉文：「日本街頭最多人著用的Air Max型號，正正是Air Max 95（而香港則會是Air Vapormax和AirMax 270），那對灰 × 螢光綠的OG配色，更毫不誇張地說絕對是日本運動鞋界的佼佼者。它不止是一對球鞋，更是一種社會現象，1995年它創世之時，就早已成為日本電視、報紙媒體一再關注的議題，我人生第一次購買的Air Max，亦正正是95這個型號。」

雖然atmos與Nike的首度合作不是Air Max 95，而是元祖型號Air Max 1，但Air Max 95 atmos的"Viotech"配色亦緊接在2003年登場，足證小島氏對該型號的喜愛。

初代的atmos × Nike球鞋：

小島奉文最愛的atmos × Nike作品是......？

環顧atmos × Nike之間的合作，雖然尚有Air Jordan、Nike LeBorn和新鮮滾熱辣的Dunk SB等型號，但兩大單位選用得最多的合作系列，終非AirMax莫屬，小島：「始終在我心目中，『Nike = Air』是一個永不會改變之形象概念，它既能夠承先地深受老年人喜愛，亦能夠啟後地吸引年青人爭相著用，Air Max根本就是Nike的基準，哪怕在50年之後，這個系列依然大有作為。」

Air Max 1 atmos "Elephant" 2007版本。（StockX）

這是2017年的重生版本。（朝日新聞デジタル）

那麼芸芸小島奉文主理過的atmos × Nike聯乘合作系列裡，哪一對作品才是他的至愛？答案不是元祖的'Safari'、'Viotech'Air Max 1，也不是來自影響日本人深遠的Air Max 95式，卻是Air Max 1 atmos的"Elephant"別注，小島：「我是一個看似Michael Jordan比賽長大的人，而Air Jordan III更是我個人最愛的AJ型號，回想2007年當我再度與Nike Japan Team合作的時候，我們忽發奇想希望創造一件瘋狂甚至是愚蠢的東西，如是者我們從Nike一對印有斑馬紋圖案的復古童裝鞋之中獲得靈感，結合我對Air Jordan III鞋子上象紋圖騰的喜愛，最後就打造出這對"Elephant"Air Max 1出來。」

（Nike）

「更讓我感動的是，"Elephant"在2016年Air Max Day的“Vote Back 100"活動中，被全球球迷愛好者選為『最期待它回歸的鞋款』的第1名，並於2017年當真重新復刻生產過來，它是可我們atmos團隊與Nike Japan共同努力的心血結晶，能夠獲得世人的欣賞，是我最大光榮！」

而回顧小島奉文過往與其他媒體進行過的訪談中，他亦曾透露過一系列atmos別注Nike球鞋之所受廣獲成功，別出心裁的配色、圖案和特殊的用料，每每是取勝關鍵，這對"Elephant"Air Max 1，正正是最有力的例證。

2013年版本Air Max 90 atmos "Duck Camo"。（atmos）

2020年全新Air Max 90 atmos "Duck Camo"，鞋面和鞋踭位的紅、黑配色設定，互相調換過來，HKD$999。（Nike）

完美地找到新與舊之間的平衡

「Air Max系列另一個偉大的地方，正是其創作土壤的潛力，可以說是無限地大......」小島奉文如是說：「設計師既可以從舊有鞋款之中，找尋到經典元素並加以轉化，亦可以憑藉Nike與Air Max每年持續研發的新科技，從而開創出全新的Air Max鞋款。」小島以今年atmos特意為Air Max Day而設計的兩大鞋作：Air Max 90 atmos "Duck Camo"和Air Max 2090 atmos "Duck Camo"為例，前者Air Max 90是一對誕生在1990年的鞋款， "Duck Camo"atmos別注亦早在2013年出現過，今次與13年版本的主要分別，乃是將鞋面和鞋踭位的紅、黑配色設定，互相調換過來。

Air Max 2090 atmos "Duck Camo" HKD$1099。

為慶祝2020年Air Max Day，atmos發佈了一系列周邊單品。（atmos）

至於同樣有atmos "Duck Camo"別注的Air Max 2090，則是今年Nike的全新發明，沿襲了Air Max 90標誌性的未來主義風格（擋泥板、氣窗以及鞋跟上標誌性可見式氣墊，均是保留了與Air Max 90相同的設計），然而大底部份，則採用了Air Max 270形式的270度透明氣墊，鞋底花紋亦經過重新設計，結合2090以未來交通工具作為靈感的主題，鞋頭前方和後端設計，分別呼應汽車前燈和尾燈等細節，定調出Air Max在將來的發展方大向。

Auto Max。（sneaker news）

小島奉文：「如果Air Max 95是屬於我一代人年青時代的產物的話，那麼Air Max 2090和Auto Max則是屬於今個世代的年青人，Air Max是屬於未來的，這種未來，並非只限於外型設計上，就算是實用性能同樣如是，看看Auto Max那組Auto-lacing Adapt technology自動綁帶系統，定必是未來世界球鞋的基礎模式。」

原宿atmos專門店。（harao.tokyo）

因為原宿 日本的潮流工業定必光明

日本近代的經濟環境起伏不定，隨着東京奧運的延期已成定局，這對依賴旅遊工業的日本而言，無疑雪上加霜，特別是原宿這類知名購物區的影響，勢必尤其明顯，然而見證住裏原宿文化興盛的小島奉文，卻依然對裏原宿充滿信心：「atmos第一間店正是來自裏原宿，那裡只不過是一個面積很細的地方，比起銀座、新宿、澀谷等傳統購物大區，數十年前並不見得有任何優勢可言。然而憑藉各式各樣品牌與品牌之間的混合，和對東、西方昔日文化的重視和尊重，繼而創新，裏原宿以至整個原宿一帶，以90年代萌芽開始，已漸漸發展成旅遊勝地和成熟的時裝市場，現在更引領着全球潮流的變遷，這種魅力，只要我們共同捍衛住的話，哪怕是90年代、現在抑或是將來，也絕不會改變的。」

atmos位於世田谷的概念店。（atmos）

「反而更叫我感慨的是，隨着互聯網、網購文化科技的一日千里，時下的球鞋文化已和過去大相逕庭，昔日年青人追求波鞋，乃是喜歡球鞋的設計以及相關文化本身，並甘願花大量時間為鞋子進行資料搜集，或者到各家古着店、鞋店發掘自己心愛的球鞋。現在全賴Online Store的出現，年青人購買甚麼都變得手到拿來，從方便的角度看雖然是好，卻漸漸不再珍惜和重視球鞋文化，球鞋變成徒然的Hype Shoes，只在乎在鞋子登上社交媒體炫耀一番就是了......因此如何保育實體波鞋店，捍衛傳統的球鞋文化，這都是商店與品牌之間共同須要做的事。