【THE NORTH FACE】高科技物料復刻1994年原版行山褸　更輕盈透氣

在街頭時刻世裡，復刻Retro，經已變已潮流界一個最不可或缺的元素。

THE NORTH FACE Retro了7款全新Mountain Light Jacket。（THE NORTH FACE）

看看牛仔褲職人如何努力地將過百年歷史的Levi's 501®重新復刻，或者New Balance為何每5年1次地重塑誕生於1985年的M1300，就知道服裝Retro是一件何等受歡迎的事。而來到2020年，來自戶外界的龍頭品牌THE NORTH FACE，亦在Retro方面推出新搞作，就是打着「Mountain Light Jacket 1994」的旗號，全面復刻1994年元祖Mountain Light Jacket，全面塑造1990年代的街頭和Outdoor風味。

更多THE NORTH FACE全新復刻版Mountain Light Jacket 1994單品照：

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作為Climb Light Expedition System（輕量攀登探索系統）其中一個分支的Mountain Light Jacket，其實早在1988年已經誕生，本來就深受專業登山用家歡迎，然而系列發展至1994年，更因為鮮豔搶眼的顏色和特殊圖騰，而深受Lo Life次文化的Hip hop份子推崇，未幾熱潮更拓展到日本時裝圈，要知道日本人是一個十分懂得研究和保育物品的民族，在日人爭相購買並收藏的情況下，THE NORTH FACE的Mountain Light Jacket更漸漸活躍於當地的古着界別，要知道Outdoor Fashion在日本古着圈向來大有市場和地位，這是和香港古着圈截然不同的風景。

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而為了回饋支持者的渴求，最近THE NORTH FACE方面就建基於1994年真實推出過的樣版，Retro了7款全新Mountain Light Jacket，顏色分別是“Black”、“Camo”、“Clear Lake Blue”、“Fiery Red”、“Grey”、“Jaiden Green”和“Mr Pink.”，各種主題顏色，再結合左、右側胸口的黑色部份，搶眼度十足之餘亦容易配襯，極具90年代街頭風味，而且THE NORTH FACE專注在外觀上的完美復刻之餘，內部機能上亦加入了FUTURELIGHT TM這種全新科技技術，透氣度更高之外，亦更輕盈，因此哪怕售價並不便宜盛惠HK$2,990，亦總有入手的價值，只因原版古着的市價還是貴上一倍呢！