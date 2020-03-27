Gucci GG Marmont 2.0粉色系列　銀色雙G配件重塑70年代復古風情

時裝世界的顏色趨勢，每每與季節息息相關。

Gucci GG Marmont是品牌其中一個最熱賣系列。（SHEfinds）

例如傳統上秋冬天就流行深沉色系，炎夏就追求鮮艷，而作為萬象更新的春天，就向來以粉色調為宗，女生在春日時節「粉下粉下」，其實才最潮！

GG Marmont傳統以黑色金扣為主軸。（GUCCI）

GG Marmont 2.0 Multicolor Small Shoulder Bag $18,200。（GUCCI）

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為迎接春天到來，Gucci最近就將其下熱賣的GG Marmont 2.0手袋系列系列換上新裝，由最常見的黑色，幻化成春日綿綿的粉嫩色調，分別設有淡粉紅、淺藍色、粉黃色與薄荷綠和最特別的幻彩虹色，將所有調融入在一起，注目度極高。而作為Gucci控的粉絲都應該知道，傳統GG Marmont手袋居中的雙G配件扣，向來以金色作作為主調色，不過今季為迎合春日主題，配件扣也特別改為銀色版本，將之一系列粉色結合在一起，的確別具70年代復古風情。

加上全新GG Marmont 2.0系列款式更盡多元化，除配色眾多外，袋款上亦設有3種尺寸的肩揹袋、2種尺寸的相機袋以及手挽袋，用料優厚而造工優美，總有一份適合都市女生的口味。（系列於指定香港和澳門Gucci專門店及Gucci.com網上平台發售。）