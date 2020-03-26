【藤原浩】Fragment聯乘英國老字號　John Smedley針織貴在哪裏？

只要藤原浩的Fragment Design推出聯乘產品，肯定立於不敗之地，次次都會瞬間售罄。 這次Fragment Design跟英國老字號John Smedley合作，以純色Plain Tee配以天價售價，到底這件Tee貴在哪裡？

Fragment Design出Plain Tee，也要尊貴過人。（FASHIONSNAP）

Plain Tee是每個男生衣櫃中不可缺的單品，除了UNIQLO、MUJI的出品外，好些時尚名牌也有推出純色設計，Tom Ford、Prada、Maison Margiela的貴價高端白色Tee，一邊有人會問價值何在，另一邊有人會將之當作必備定番。

高級名牌Plain Tee：

今次，Fragment Design跟John Smedley合作Plain Tee，話題性當然並非設計，因為純色沒圖案，不能帶來惹人注目的效果，而是那驚人的售價，一袋三件套裝索價9萬9千日元（約7千港元），即是平均每件要2,333港元一件Plain Tee，賣點不只是Fragment閃電Logo，還有高級用料。

藤原浩本身也是John Smedley用家（excite）

John Smedley於1784年成立，即是至今236年歷史，是英國最早的針織製造商，其針織出品用上Sea Island Cotton製作，這些頂級棉線皆為人工採集，擁有良好的透氣性和吸汗力，而每件衣服製作過程需經過35個步驟，全是傳統嚴謹的製作，是現今機械沒法取代，帶來極柔順舒適的穿著經驗，除了得到英國王室青睞，John Smedley又曾跟Wacko Maria、UNDERCOVER、WTAPS、JUNYA WATANABE等聯乘合作，John Smedley的貴，是貴得有道理。

Fragment Design聯乘John Smedley開袋：

+ 14 + 13 + 12

John Smedley為藤原浩獻出「第一次」，這是品牌首次推出Pack Tee，過往一直只售賣單件產品。雖然是次售價像很驚人，但John Smedley定番白Tee的售價高達2萬8千日元（約1,976港元），跟聯乘2,333港元只差數百元，而Fragment Design版本不只是加上閃電Logo來呃潮人錢，藤原浩特意加闊衫身來迎合現今Loose Fit潮流，還用上了John Smedley舊Logo跟Fragment Design閃電Logo印在衫腳，不是玩拜金浮誇大Logo設計，不過潮人未必認為低調就是好，所以三件中一件有Back Print版本，讓買家可以威威。