Martin Margiela新紀錄片登上Pornhub　是真咸片還是惡作劇一場？

解構主義之王Martin Margiela與AV之王Pornhub彼此風馬牛不相及，平時大纜都扯唔埋，今次竟然破天荒合作？係真唔係呀！？

（complex）

的確昨日IG平台上，看到這張Martin Margiela × Pornhub的照片，實在叫萬千時裝人或雞蟲「O晒嘴」，以為Pornhub當真進一步踩過界，在征服後成人電影市場後，當真要涉獵時裝世界，挑戰LVMH霸主地位咁話，事關Pornhub近年在潮界都頗為活躍，推出自家包袋和啤牌產品之餘，2018年更和街牌單位Richardson合作，推出過Collaboration，與Richardson結盟尚且反應甚佳，如果今次真係和影響力再深遠得多的Maison Margiela合作，就絕對是一件不得之了的事......

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4月10日就會正式的Martin Margiela全新紀錄片，卻被Pornhub偷步了！（IMDB）

可惜，原來一切如Tree Gun話齋：純屬「子烏虛有」！

原來所謂的甚麼Martin Margiela × Pornhub驚世合作，只不過是昨日有駭客盜取了原定4月10日的Martin Margiela全新紀錄片：《Martin Margiela: In His Own Words》，上載到Pornhub網站之上，供人免費觀看，才令時裝人誤解罵治當真與咸片公司合作，或令想入非非者誤以為，「罵治」轉行去拍AV而已（雖然他的確轉行已久！）。

《Martin Margiela: In His Own Words》電影截圖。（電影截圖）

而叫咸濕仔失望的是，整套《Martin Margiela: In His Own Words》其實正經得很，基本上完全沒有甚麼裸露鏡頭，只是集中討談Martin Margiela本尊生涯上的創作靈感，或者對自己形象臉容保密的堅持，絕對是一套叫時裝人可一不可再的神級大片，更是Pornhub史上第一套沒有「露點」的行為藝術作品。

《Shakedown》

雖然今次Martin Margiela與Pornhub的合作只要鬧劇一場，但其實Pornhub近來也的確想改變以往單純成人電影網的風月形象，而作為更為嚴肅又具社會意義的事。例如今年3月，Pornhub就官方地上載首部非成人電影的紀錄片《Shakedown》，由前Hood by Air CEO Leilah Weinraub執導，以洛衫磯女同性戀脫衣舞俱樂部，作為拍攝重心，探討嚴肅的社會議題，打破Pornhub從前只懂風花雪月的印象，成功做到以自己的影響力，為社會、為世界貢獻更多。