Martin Margiela新紀錄片登上Pornhub　是真咸片還是惡作劇一場？

解構主義之王Martin Margiela與AV之王Pornhub彼此風馬牛不相及,平時大纜都扯唔埋,今次竟然破天荒合作?係真唔係呀!?

的確昨日IG平台上,看到這張Martin Margiela × Pornhub的照片,實在叫萬千時裝人或雞蟲「O晒嘴」,以為Pornhub當真進一步踩過界,在征服後成人電影市場後,當真要涉獵時裝世界,挑戰LVMH霸主地位咁話,事關Pornhub近年在潮界都頗為活躍,推出自家包袋和啤牌產品之餘,2018年更和街牌單位Richardson合作,推出過Collaboration,與Richardson結盟尚且反應甚佳,如果今次真係和影響力再深遠得多的Maison Margiela合作,就絕對是一件不得之了的事......

4月10日就會正式的Martin Margiela全新紀錄片,卻被Pornhub偷步了!(IMDB)

可惜,原來一切如Tree Gun話齋:純屬「子烏虛有」!

原來所謂的甚麼Martin Margiela × Pornhub驚世合作,只不過是昨日有駭客盜取了原定4月10日的Martin Margiela全新紀錄片:《Martin Margiela: In His Own Words》,上載到Pornhub網站之上,供人免費觀看,才令時裝人誤解罵治當真與咸片公司合作,或令想入非非者誤以為,「罵治」轉行去拍AV而已(雖然他的確轉行已久!)。

《Martin Margiela: In His Own Words》電影截圖。(電影截圖)

而叫咸濕仔失望的是,整套《Martin Margiela: In His Own Words》其實正經得很,基本上完全沒有甚麼裸露鏡頭,只是集中討談Martin Margiela本尊生涯上的創作靈感,或者對自己形象臉容保密的堅持,絕對是一套叫時裝人可一不可再的神級大片,更是Pornhub史上第一套沒有「露點」的行為藝術作品。

《Shakedown》

雖然今次Martin Margiela與Pornhub的合作只要鬧劇一場,但其實Pornhub近來也的確想改變以往單純成人電影網的風月形象,而作為更為嚴肅又具社會意義的事。例如今年3月,Pornhub就官方地上載首部非成人電影的紀錄片《Shakedown》,由前Hood by Air CEO Leilah Weinraub執導,以洛衫磯女同性戀脫衣舞俱樂部,作為拍攝重心,探討嚴肅的社會議題,打破Pornhub從前只懂風花雪月的印象,成功做到以自己的影響力,為社會、為世界貢獻更多。