【新冠肺炎】Arc'teryx限定500件　與加拿大衛生部研發神秘醫護品

隨着新冠肺炎（COVID-19）全球繼續大流行，時裝工業愈來愈多品牌經已將開發重品

Arc'teryx日前宣告了這項義舉。（Arc'teryx）

由時髦潮流品轉移到醫護用品，繼LVMH生產消毒洗手液，Dior、New Balance、atmos等各自推出口罩之後，現在就連加拿大品牌不死鳥Arc'teryx，也加入到抗疫生產戰線去，不過作為戶外機能界別的尖端品牌，生產口罩對他而言未免過於簡單......

Arc'teryx生產的第一批3級認證的醫療防護衣PPE （Personal Protective Equipment），限定500件。（Arc'teryx）

物料更比一般防護衣堅厚得多。（Arc'teryx）

所以Arc'teryx日前就決定向高難度挑戰，宣布與加拿大當地的衛生部門、廠商合作，動員Arc'teryx最頂尖的設計團隊將連同工程師、物料專家，開始生產Arc'teryx第一批3級認證的醫療防護衣PPE （Personal Protective Equipment），限定500件，承諾於兩星期內全面成品，並將醫療防護衣趕付予前線的醫護人員身上，換言之又是一件「醫護限定」的超級非賣品，不過在疫情肆虐人命尤關的當前，時裝人得唔得到心愛的稀有品，其實都已經是無關痛癢之事了。

背部的綁帶位置亦十分精密。（Arc'teryx）

不過從美學設計角度而言，這件由Arc'teryx設計的防護衣，就的確型格過人，摒棄傳統防護衣以白色、藍色作基調的方向，破格地以橙色作主色，十分鮮明搶眼，而物料更比一般防護衣堅厚得多，一體式連身剪裁，背部的綁帶位置亦合乎了人體工學設計，如斯精密的構造，要在短短兩星期內製作500件出來，實在甚不簡單。

Arc'teryx的出品向來以高端科技深入民心，人氣單品Alpha SV機能外套，就連 Virgil Abloh都推崇備致。（Reddit）