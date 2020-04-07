【波鞋防水噴霧護】解構5大鞋具護理品牌　價錢、性能個個大不同

在這個經濟蕭條的時局裡，時裝市場足以用哀鴻遍野來到形容，售零極其慘淡，全球各大時裝店紛紛「要錢唔要貨」，瘋狂減價促銷，彷彿時裝的東西，就不再值錢的......然而，對照99% Fashion Item的蕭條，波鞋卻是逆天而行的存在着，哪怕是Jordan 5 Retro Off-White、Travis Scott別注Dunk SB抑或是五年一度New Balance 1300JP等等，其市價均不跌反升，長做長有，比匯豐穩陣得多，堪稱當前最保本的投資品！

球鞋才是目前世界最保本的單品。（stockx）

因此，如何去保護一對價值連城的球鞋，就定必是各大潮人務必進修之學問，特別是近日天氣風雨搖飄，為自己的愛鞋塗上防水噴霧，絕對是少不了。有見及此《一物》頻道就精選5款波鞋防水噴霧品牌出來，供諸同好，讓大家在Jason Markk、Reshoevn8r以外，多一分其他選擇﹕

Liquiproof LABS納米防水防污護理劑噴霧，平均售價$139。（Liquiproof）

1：Liquiproof

在國外有着如Jason Markk、Reshoevn8r一樣普及度的鞋履清潔品牌，以英國製作為招徠，號稱防水噴霧中的名牌，例如他們旗艦的Liquiproof LABS升級版納米防水防污護理劑噴霧，以最新納米技術製造，不但適用於所有類型的球鞋材質之上，只有輕輕一噴於鞋面上，即能夠為鞋子構成堅固卻無形的水屏障，效力維持一個月左右（基本上每個品牌的防水噴霧都是這個持久期），就連防油污都得。

尚有其他不同型號、針對不同需要的護理品。（Liquiproof）

基本上日常生活中全部可以沾污/濕球鞋的液體，Liquiproof的防水噴霧卻能夠無色無味的阻隔，加上具備防紫外線的效能，能夠減慢球鞋的老化速度，堪稱一物多用。

Crep Protect Spray 防水防污噴霧，$168。（Bid Buy Shop）

2：Crep Protect

至於Crep Protect的特點有二，一是它雖然與Liquiproof一樣是英國品牌，產品卻交由德國製造，如此英德混血身分，堪稱是集兩國洗鞋科技之大成。

而更特別之處是Crep Protect的防水噴霧向來以快速見稱，其他品牌在重複噴下兩次防水噴霧後（防水噴霧每對鞋子乃是要噴兩次的，在噴發第一次後等上約干時間，才噴第二回），每每須要等待6至24小時讓噴霧全面滲入鞋面之後，才能夠真正發揮防水效能，但Crep Protect卻號稱在噴發完第二回防水噴霧後，就迅即達到防水效果，基本上連等也不用等，十分神奇！

SAPHIR NANO Invulner防水噴霧，$250。（shop.outletexpress）

3：SAPHIR

對於皮鞋愛好者而言，來自法國巴黎的SAPHIR是一個神級一樣存在的品牌，1920年創立至今，歷史悠久，更勇奪法國國家金質獎章的最高認證，本就是皮革護理產品中的最頂級品牌。而近年SAPHIR也迎合日趨月異的新興市場，除生產傳統鞋油（Shoe cream） 等皮鞋保養品外，更開發鞋履NANO Invulner納米防水噴霧，即便是球鞋都能夠使用，進時並進。

SAPHIR出品譽滿全球。（Being Distinctly Different）

然而考量到法國人向來挑剔的民族個性，這支售價在今次專題中最高的SAPHIR防水噴霧，同樣有考究過人的地方，就是它只適用噴在皮革、麂皮、布料紡織品、毛料之上，用於合成皮、漆皮、塑膠皮上乃是列明不適合的，不過就講明同時可以應用在衣服之上，並非一款只侷限在鞋子保養方面的保護劑，而且法國製造，百年品牌的聲譽，絕對值得信賴。

T-Fence 透氣長效防水噴霧，$95。（ohmymart）

4：T-Fence

另外，這類球鞋防水噴霧品牌，其實也並非全然來自歐美西方國度，近在咫尺的台灣，也有出色的寶號，T-Fence就是一個值得鞋友們留意的單位，名氣或許及不上其他傳統品牌，但售價卻是芸芸同類型產品中最經濟的一個，才$95大元一支，價錢差不多只是SAPHIR的三分一，而且同樣可以應用在衣服甚至雨傘之上，十分抵玩！

就算是Knit面的透窿面，T-Fence的防水噴霧依舊發揮作用。（T-Fence）

可以應用在衣服甚至雨傘之上。（T-Fence）

Repellent Spray 防水噴霧，$169。（adidas）

5：adidas

最後則是名氣最大最響的一個：adidas，這個地球上數一數二的運動品牌，近年不在侷限於設計衫褲鞋襪，而踩過界地拓展出自家鞋履保護品，除防水噴霧外，尚有清潔液、麂皮保養液、皮革清潔護理膏甚至除臭殺菌噴霧都有，型格設計配以三葉專屬Logo，彷如一件時尚名物一樣，終歸講包裝的話，時裝品牌向來才是真正專家。